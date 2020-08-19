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可成淡出蘋果鏈 三外資喊賣、最低目標價170元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
可成董事長洪水樹。報系資料照
可成董事長洪水樹。報系資料照

機殼大廠可成（2474）淡出蘋果鏈，外資圈新一輪看法雖然都維持財測，但幾乎沒好評，除了瑞信、野村維持「中立」外，滙豐、麥格理、大和三家都喊「賣」，最低目標價170元。消息衝擊，可成今（19）日爆量跌破200元大關，最低下探186元。

五大外資對可成最新看法，包括野村「中立」、目標價246.5元，瑞信「中立」、目標價200元，大和「劣於大盤」、目標價190元，麥格理「劣於大盤」、目標價171元，滙豐「減碼」、目標價170元。

滙豐表示，可成賣出大陸泰州廠，未來轉型以筆電、平板為主力，毛利結構可望優化，但由於蘋果收入占可成營收達51%，獲利比重也達到26%，一下少了這麼大的金雞母，2021年獲利勢必下滑。

可成另外提到，在筆電、平板之外，也將擴大5G、自動化及醫療領域布局，滙豐分析，這些方向雖然好，但可成過去布局有限，相關領域對營收貢獻比還不到5%，因此管理層雖積極畫餅，但投資人對長線發展的不確定性還是很高。

滙豐認為，可成基本面缺乏成長性和前瞻性，在先前繳出不如預期的財報，讓該券商大幅砍價後，目前持續建議「減碼」不變。2020-2022年預估每股純益（EPS）維持18.5元、19.3元、18.5元。

麥格理也表示，可成未來專攻筆電和平板產品，附加價值將逐步提高，然對比蘋果對可成帶來的龐大貢獻，未來兩、三年內PC產品的獲利恐都不足彌補蘋果的損失，除非可成透過併購加速布局。

麥格理指出，若可成今年就完成交易，EPS將有大幅彈升，但投資人都知道，這只是一次性認列，接下來2021、2022年獲利將有顯著下行風險。在可成短期難有重大突破下，現在股價大跌要抄底還太早。

可成 蘋果 筆電

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