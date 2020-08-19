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可成428億元賣廠 早盤186元開低、跌幅9.7％

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
金屬機殼廠可成18日舉行重大訊息記者會，宣布出售泰州廠予陸商藍思科技。圖為可成董事長洪水樹。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
金屬機殼廠可成18日舉行重大訊息記者會，宣布出售泰州廠予陸商藍思科技。圖為可成董事長洪水樹。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

蘋果機殼供應商可成（2474）將出售中國大陸泰州廠給陸系玻璃板廠藍思科技，成交金額14.27億美元（約新台幣428億元），未來將淡出iPhone機殼供應鏈，法人看法不一，今（19）日以186元逼近跌停價位開盤，下跌20元，跌幅9.7%，早盤跌幅雖有縮小，但仍下跌超過半根停板。

可成泰州廠主要生產蘋果iPhone機殼，占可成營收四成，這項交易案包含可成泰州廠廠房、設備、人員、訂單等，可成將淡出iPhone機殼供應鏈，由藍思科技接手訂單與生產；可成除了泰州廠，還有大陸宿遷、蘇州廠及台灣台南廠，主要生產筆電、平板或車用機殼。

可成以428億元出售泰州廠，創兩岸科技業最大現金資產交易案，但處分利益目前並未公布，今日股價跳空開低，以186元開出，早盤跌幅縮小，一度拉升至196.5元，下跌9.5元，盤中跌幅仍逾半根停板，跌幅6.31%。

可成 機殼

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