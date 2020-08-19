台股開漲32點 站回12,900關卡

標普500和那指雙雙刷下歷史新高，激勵今（19）日台股開盤上漲32.7點，開在12,904.84點，站回12,900關卡，而權王台積電（2330）、鴻海、聯電等表現支撐，聯發科也止跌反彈，帶動台股持續向上攻。

美國7月房屋營建活動增速創近4年最快，進一步提振市場的樂觀情緒，加上亞馬遜強勢領漲之下，標普500和那指雙雙刷下歷史新高。美股道瓊指數下跌0.24%，收27,778.07點。標普500指數上漲0.23%，收3,389.78點。那斯達克指數上漲0.73%，收11,210.84點。費城半導體指數下跌0.58%，收2,214.66點。

展望後市，法人認為，在籌碼面，外資中期站在買方，內資強勢股輪動操作。而台股沿著月線盤堅向上，均線呈多頭排列、加上周線大底完成、右肩出量，技術面仍有利多方，台股挑戰「萬三」關卡關鍵，除了護國神山台積電續強之外，半導體設備股、特斯拉與離岸風電鋼鐵股是波段人氣族群。