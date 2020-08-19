什麼時候是最好的買股、賣股時機？股市大咖6點分析

摘要 台股近來走勢震盪加劇，同時面臨挑戰萬三大關的壓力，投資務必保持謹慎的順勢策略，才能在市場上持盈保泰，活到最後。以下是作者對投資行為的六點建議。

近日指數步入高檔震盪整理，台股再次挑戰萬三大關，我一再提醒讀者個股輪漲的格局不變，部分投資者開始有居高思危的想法，國際投資大師也認為應該保持戒慎恐懼的心態，上述的情緒反應將加大股市的震盪幅度，個股也容易隨之起舞。

這一次有不少投資人都是在行情拉升之後才陸續進場，順勢的投資行為是人之常情，但也因為許多個股漲幅過大，短期介入者就很容易陷入套牢的焦慮。以我操作近30多年的經驗，以下六點心得想要分享給諸位：

一、每一個人都想要賺取數以倍計的暴利，但長期來看，時間是最重要的關鍵。其次是選股策略。只要是選對企業，無論是那個價位介入，皆有機會獲利！

二、有些人熱衷於短期低進高出，或是頻繁當沖賺取價差。不可諱言地說，每一個人都有一套屬於自己成功的獲利方程式。唯一相同的是，保持大賺小賠、持續累積才能在市場上生存。

三、股市交易就是在考驗人性，從事後來看，比較好的買賣時機皆違反人性，也就是說市場悲觀時，反而適合進場；反之一片樂觀看好之際，卻是獲利了結的最佳時機。如何逆勢操作，也考驗投資人的經驗與智慧。

四、如果自認容易受到情緒干擾，參考技術指標、機械式地以百分比設定「買」或「賣」也不失為一種投資方法。

五、如果你了解什麼是資金配置，將會了解資金可以分為長期和短期的部位，以及這兩者如何影響投資組合的績效表現。所以如果要見樹（總體）又見林（個體）則是要深入了解大方向的配置和細部個股的選擇。這兩項因素是決定你獲利多寡的關鍵。

六、近來定期定額投資或是ETF大行其道，也著實改變許多民眾的投資方法，只要有參與、有行動，應該可以感受到長期投資的威力。

我最後的結論是，我們早晚會從工作的崗位退下來，但是投資是一輩子的事，只要有心投入研究，累積經驗不斷改進，我們的生活將因此獲得更多樂趣！

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