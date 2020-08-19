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雙節概念股 盤面熱點

經濟日報 / 記者王皓正／台北報導
圖／經濟日報提供
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雙節效應引爆！農曆七夕情人節即將在下周二（25日）登場，中元節也將在9月初來臨，配合百貨公司周年慶戰火預計8月下旬、9月初起跑，晶華（2707）、美食-KY、富邦媒等消費股，在節慶商機激勵下，業績可望向上攀升。

7、8月是內需消費股的傳統旺季，受惠於七夕情人節（8月25日）、中元節（9月2日）等兩大節慶加持，法人近期也開始進駐相關內需消費股，包括美食-KY、富邦媒、好樂迪、特力、遠百等，均獲得買盤青睞。

台新投顧副總黃文清昨（18）日指出，8月是暑假旺季，觀光需求熱絡，推動飯店、百貨等業績亮麗，又有兩大節慶加持，尤其是農曆七夕情人節是消費市場送禮品的重大節日，可望對百貨及飯店的業績有助益。

除飯店及百貨通路業者外，現代人更重視健康養生，健康取向的禮物備受青睞，包括健身器材、腳踏車、生技醫療領域的業績，預期也將表現亮眼。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，暑假是內需消費股的旺季，包括觀光、飯店、百貨、食品等吃喝玩樂族群均是盤面熱門焦點，加上七夕情人節及中元節等節慶加持，可望吸引資金進駐。

再者，振興三倍券目前已陸續發放，由於政府編列預算500億元於振興三倍券，預計可帶動消費貢獻約1,112億元，預計貢獻台灣GDP達0.578%，帶來的消費商機同樣有望促進內需消費股的營收表現。

每年8月下旬、9月初開始，百貨公司便會悄悄周年慶戰火，這波女性瘋狂購物的周年慶檔期，會一路延燒到12月底，吸引民眾排隊搶購，創下高業績。

情人節 七夕 富邦媒

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