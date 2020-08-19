特斯拉報喜 帶旺供應鏈

電動車大廠特斯拉（Tesla）挾股票分拆、中國市場銷售報喜等利多，昨（18）日凌晨收盤飆高11.2%，收1,835.64美元歷史天價，激勵強茂（2481）、興勤、為升等相關概念股逆勢大漲，匯聚多頭人氣。

台股昨日受到美國對華為祭出新禁令衝擊，終止連三紅走勢。盤面上，強勢族群除防疫概念股、風電概念股，以及運動休閒概念股外，特斯拉概念股也拜特斯拉股價連日飆漲，股價紛紛逆勢上揚，走勢相對整齊。

如強茂終場大漲4.7%、貿聯-KY漲2.0%，興勤漲逾5%、崧騰漲5.1%、江興緞漲4.7%、為升漲3.7%、江申更亮燈強鎖漲停，表現均相對亮眼突出。

除了老牌的特斯拉供應鏈強勢走揚外，其中值得注意的是，本土大型投顧則指出，強茂上半年MOSFET（金屬半場效電晶體）獲全球電動車大廠特斯拉認證通過，正式成為最新的台系供應成員，未來出貨表現將帶動營收、獲利逐年成長。

事實上，外資麥格里證券在最新的報告中指出，強茂由於受惠產品價格穩定、產品組合優化（特別是高階汽車及工業用產品）、以及自動化升級等因素帶動，使得今年起至2022年的營收均將呈現兩位數增長，毛利也具成長動能。

由於未來營運趨勢看好，因此麥格理給予強茂「優於大盤」評級，目標價上看47.4元（以昨日收盤價計算，隱含未來股價潛在上漲幅度達41%），且入列台灣市場首選名單之一。

法人表示，強茂過去專注在功率元件的二極體領域，近幾年在管理團隊的帶領下，已跨入功率元件高端市場，帶動每股稅後純益（EPS），由首季的0.31元大幅增加至第2季的0.89元，季成長1.87倍，上半年EPS達1.2元，年增率高達七成水準，表現相當亮麗搶眼。