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就市論勢／傳產中小股 短線聚光

經濟日報 / 廖哲宏（安聯台灣科技基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

美國商務部17日宣布將多間華為子公司增列入實體管制清單，限制其與使用美國技術的企業往來，進一步縮緊對華為禁令，也對與華為相關、包括電子權值在內的台廠帶來衝擊，並使台股昨（18）日開高走低，盤中一度跌逾百點，最後跌幅略為收斂，終場收於12,872點、下跌83點。

18日盤面漲跌互見，其中以水泥、玻璃陶瓷及化學等指數領漲大盤；此外，生技、醫療等防疫概念族群也多有不錯表現，金融則在平盤左右遊走。盤面重心明顯由大型電子權值移至傳產及中小型個股

投資建議

觀察近期盤勢，在美國近來頻頻祭出制裁影響下，華為未來訂單需求動向不明，加上美中關係緊張，以及台股也面臨短線漲多壓力，指數進入橫向整理階段。

從盤面來看，電子股仍是目前主流，但在半導體族群近漲多後，資金開始陸續轉往其他基期較低、且第2季財報佳的中型電子個股，而受惠於降息資金寬鬆的地產，及具其他各式題材的類股，近日也繳出不錯表現。

華為 台股 個股

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