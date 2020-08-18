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康友風波愈演愈烈 證交所四點因應

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
康友董事長黃文烈失聯。圖／聯合報系資料照片
康友董事長黃文烈失聯。圖／聯合報系資料照片

康友-KY（6452）掏空風波愈演愈烈，引發市場關切KY公司營運狀況，證交所特別為此發布四點聲明指出，針對康友已立案啟動跨境查核，釐清會計師責任，並分析康友有價證券近期是否有異常交易情形，另將同步對KY公司加強監理，強化財報可靠性。

證交所聲明第一點，是日前接獲投資人檢舉康友董事長黃文烈私人投資公司涉及訴訟情事，證交所隨即洽康友說明，康友因此於7月29日以重大訊息對外說明，該等訴訟案件對公司的財務及業務並無影響。

其次，證交所復於8月5日發現黃文烈涉及異常交易，隨即要求公司和簽證會計師提供資料，要求康友於8月6日召開重大訊息記者會。

由於康友未能具體說明及提出相關事證，證交所依營業細則第49條之1第1項第9款規定，將其有價證券自8月10日起實施全額交割，並列入財務重點專區，提醒投資人注意風險。後因康友無法檢送第2季財報，再公告有價證券自18日起停止買賣。

第三，證交所對本案也啟動跨境查核，確認康友目前財務情形，另調閱會計師工作底稿，釐清會計師責任。同步分析康友有價證券在近期的交易狀況，了解是否出現異常。證交所也和投保中心討論保護投資人權益的可行措施。

第四，證交所將強化KY公司監理，提升投資人信心，包括加強KY公司今年上半年財報之查核，與簽證會計師就重要查核項目進行詳細討論，強化財報可靠性。業績發表會部分，也促請公司董事長或獨董親自出席，說明財務業務管理重點。

康友 證交所

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