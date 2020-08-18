台股壓回 權證市場仍是多頭主導

台股今（18）日在美國政府宣布擴大對華為的封殺力道，聯發科（2454）重挫下，終場指數下跌83點以12,872點作收；現貨市場壓回，權證市場多頭力道不減，量能持續爆出近40億元的大量，十大熱門權證幾由看多的認購權證囊括，其中，連結鎧勝-KY（5264）的鎧勝元大9C購01（060298）為最熱門的權證。

美國擴大封鎖華為，連累台股今日雖然以平高盤開出，但是華為相關個股賣壓沉重，尤其聯發科打到跌停，IC設計族群類股紛紛走弱，僅賴生技及風力發電股撐住盤面，行情將再次回測5日、10日線支撐。

權證市場方面，雖現貨市場近期震盪起伏，內資、外資對中小型股、大型權值股各自操作中，量能爆出39.4億元，為近期新大量，占大盤比重為1.3%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為35.6億元，認售權證成交金額為3.7億元，認購權證成交金額占總成交金額90.4%；認購、認售比值為9.4倍，顯示市場氣氛偏向樂觀。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結鎧勝-KY的鎧勝元大9C購01，成交金額為926萬元；認售排名第一的是連結景碩的景碩元富08售02（03538P），成交金額為697萬元。

其中值得注意的是，在今日十大熱門權證中，認購權證包辦九席，顯示目前市場投資心態偏多；分析師指出，7月營收和第2季季報已經公布完畢，數字考驗暫時告一段落，市場焦點回到下半年展望以及旺季來臨是否能帶動業績持續成長，由於資金行情依舊存在，選股可掌握各項題材發揮，逢低承接質優股。