美祭重手封殺華為 這幾檔概念股跌幅逾半根停板

美國商務部補漏洞，再祭重手封殺華為，幾乎全面切斷華為取得商用晶片的管道，台廠相關概念股今(18)日一片慘綠，聯發科（2454）、立積（4968）跌停作收，收盤時多達七檔華為概念股跌幅超過半根停板。

美國商務部持續封殺華為，繼先前宣布新出口規定，自5月15日起，凡是使用美國半導體技術、設備等的外國企業，若要出貨給華為或海思等人其相關企業，要先取得美國許可。

美國商務部最新宣布則是進一步擴大對華為的限制措施範圍，要求華為等在黑名單上的企業若是購買者、中間收貨人或終端使用者等身分，使用美國軟體或技術的提供服務者就須取得許可。

這項管制將阻止華為取得未經特別許可的半導體，包括由外國公司以美國軟體或技術開發或生產的晶片；美國商務部宣布切斷華為取得商用晶片的管道措施，且立即生效，同時將不會延長允許美企與華為往來的臨時通用許可證。

市場擔憂聯發科將受到衝擊，今日股價重挫以跌停617元開出，雖有打開，但仍以跌停作收，大跌68元，市值下滑至9,803億元，跌落至兆元之下；聯發科之外，多檔IC設計股也是跌勢沈重。

立積今日開低走低，早盤就遭摜壓至跌停245元鎖死，下跌27元，立積為WiFi射頻IC廠，華為占立積出貨約25%，雖然立積產品為自主研發，並未使用美國技術，但仍在市場恐慌下，股價跌停深鎖。

聯詠（3034）同樣難逃重挫走勢，早盤以270元開低，一度下滑至263元，終場收在265.5元，下跌23.5元，跌幅8.13%，失守5日線及月線；京東方是聯詠重要客戶，主要出貨給華為智慧手機用的小型面板，華為受美國封殺，聯詠後續恐也將遭到間接衝擊。

IC設計股之外，光學股也受到衝擊，玉晶光、大立光股價下殺，玉晶光開平走低，以平盤665元開出，一度拉升至669元，但仍不敵賣壓翻黑，一度下滑至607元，終場收617元，下跌48元，跌幅7.21%；大立光收3,715元，下跌185元，跌幅4.74%。