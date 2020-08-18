台股收跌83.97點 三大法人賣超51.09億

時常關心市場上新發行商品的投資人，應該很難不注意到，近期有許多股票或債券基金都會加上「永續」或「ESG」（環境、社會與公司治理）的字眼，顯示不僅國際ESG投資趨勢興起，台灣市場也跟著颳起旋風...

2020-08-18 10:30