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台股收跌83.97點 三大法人賣超51.09億
美國擴大封殺華為衝擊相關概念股表現，台股今(18)日開高走低，聯發科（2454）重挫，大立光跌勢也重，指數早盤就翻黑，最低下探至12,840.25點，終場以12,872.14點作收，下跌83.97點，成交量2,463.72億元；三大法人賣超51.09億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超29.95億元，投信賣超0.17億元，自營商賣超（合計）20.95億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.17億元，自營商（避險）賣超15.78億元。
台股今日以12,974.96點開高，一度拉升至12,981.58點，但受到華為概念股走弱的拖累，聯發科、立積重挫至跌停、聯詠跌勢也重，蘋概三王齊收黑，高價股矽力-KY也重挫到跌停，指數翻黑，盤中一度大跌逾百點，終場收12,872.14點，跌幅0.65%，失守12,900點關卡。
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