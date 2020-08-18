華為議題拖累 IC設計族群成重災區

美國政策對華為進一步收緊限制，跟華為相關的IC設計供應鏈，不論實際對營運影響程度有多少，今（18）日股價都遭受狙擊，成為重災區，包括聯發科（2454）、矽力、立積等，股價都被打落跌停，聯詠與瑞昱股價也下探。

聯發科今日遭帶量下殺，收在跌停價617元。由於高通受限於美國政策，無法出貨給華為手機應用，外界先前對於聯發科受惠華為訂單寄予厚望，但美國政策進一步收緊，又使得局勢似乎發生變化。

聯發科指出，該公司一向遵循全球貿易相關法令規定，正密切關注美國出口管制規則的變化，並諮詢外部法律顧問，即時取得最新規定進行法律分析，以確保相關規則之遵循。根據現有資訊評估，對該公司短期營運狀況無重大影響。

另外，立積今日也以跌停價245元作收，矽力同樣收在跌停價1555元。雖然被視為華為概念股，不過立積表示，該公司目前營運正常。

聯詠盤中股價跌9％，最低下探至263元，收盤價為265.5元，跌幅超過8％。

針對華為相關議題，聯詠強調其先前釋出的第3季營運展望不變。聯詠第2季業績以186.1億元創歷史新高，第3季營收預估將介於200億至206億元之間，等於若如前述預估，將續創歷史新高。

相較於上述廠商的股價跌勢，瑞昱今日股價走勢相對抗跌，收盤價為388.5元，跌幅為5.24％。瑞昱沒有揭露華為占其業績比重，針對美方對華為新政策措施的議題，則表示不評論。