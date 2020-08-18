主力資金挪移？A股金酒暫熄火，轉戰5G搶黃金十年

過去一提到A股市場焦點常圍繞在銀行、保險等金融類股，工商銀行更是榜上有名。但今年中國在遭到新冠肺炎疫情侵襲後，國務院總理李克強為了在最短時間內拯救中國經濟，便大動作要求銀行業今年要「讓利」1.5兆人民幣。

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疫情與讓利的兩記重拳已導致中國整體商業銀行上半年營運轉弱，獲利萎縮，年減9.4%，不良貸款更超過1兆人民幣，原本得寵的銀行業似乎被市場打入冷宮，今年以來中國銀行類股指數走勢更不漲反跌近7%。

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另一方面，今年頻創新高的貴州茅台一度在A股形成一股白酒旋風。但觀察茅台最新公布的財報，營收年增逾20%的高成長已不復見，今年上半年11.31%的營收成長幅度創三年新低，更何況部分中國官方媒體將茅台與貪腐劃上等號，短期引發投資人諸多議論，並紛紛將目光轉向科技股中的5G產業。

貴州茅台近一個月主力資金進出，2020/8/7。 資料來源/東方財富網

今年少數不退流行的就屬電子類股，那斯達克不斷創新高，掀起一波全球科技風潮，正如過去以金融、地產為主的香港也推出恒生科技指數，中國則以電子為主的科創板吸金，這促使資金配置版圖開始棄傳產擁電子。

現階段電子產業趨勢繞圍在5G概念向外擴展，連台股護國神山「台積電」都強調已在5G產業鏈卡好位置，牢牢掌握住未來成長趨勢，直接說明未來科技的核心就在5G，這當中又以中國市場潛力為最大宗。

復華中國5G通信ETF 經理人廖崇文表示，未來十年5G將在中國直接創造年均複合增長率29%的經濟產值，顯示中國5G產業的成長性不止甩開產業前景受陰霾龍罩的銀行業，連白酒產業也恐怕難以望其項背。

資料來源/中國5G經濟報告2020、中國信通院、復華投信整理

中國電子業在近20年來的磨練後已在各領域培養出一批實力堅強的技術產業鏈，剛好搭上這波5G改朝換代的列車。正如同廖崇文提到，逾9億的中國網民創造龐大消費力，視頻、直播、遊戲、網購用戶與流量持續增長，未來一旦全數升級5G，相關應用產值成長可期。

復華投信為讓台灣市場能如台積電般緊抓5G的黃金十年，直接將焦點聚焦在市場最大的中國，推出「復華中國5G通信ETF基金」(00877)。該檔ETF在募集期間就已超人氣，同時成立規模逾新臺幣72億元，刷新台灣A股ETF 上市(IPO)規模新高紀錄。

上市後更挾著中國5G概念超人氣，成交量立即進入前三名。廖崇文認為5G應用場景由消費娛樂起步，逐步推向車聯網、工業、醫療等產業。這顯示5G的未來性造就出最強的話題性，而最大的5G市場就在中國，民眾可透過相關5G ETF掌握投資先機。