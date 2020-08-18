快訊

台積電駁陸廠挖角傳言 劉德音：這半年誰敢離台

賴品妤穿低胸「母湯」？女性自主權與男性特權的衝突

主力資金挪移？A股金酒暫熄火，轉戰5G搶黃金十年

撰文 / 江柏亮

過去一提到A股市場焦點常圍繞在銀行、保險等金融類股，工商銀行更是榜上有名。但今年中國在遭到新冠肺炎疫情侵襲後，國務院總理李克強為了在最短時間內拯救中國經濟，便大動作要求銀行業今年要「讓利」1.5兆人民幣。

圖片來源/shutterstock
圖片來源/shutterstock

疫情與讓利的兩記重拳已導致中國整體商業銀行上半年營運轉弱，獲利萎縮，年減9.4%，不良貸款更超過1兆人民幣，原本得寵的銀行業似乎被市場打入冷宮，今年以來中國銀行類股指數走勢更不漲反跌近7%。

資料來源/wind
資料來源/wind

另一方面，今年頻創新高的貴州茅台一度在A股形成一股白酒旋風。但觀察茅台最新公布的財報，營收年增逾20%的高成長已不復見，今年上半年11.31%的營收成長幅度創三年新低，更何況部分中國官方媒體將茅台與貪腐劃上等號，短期引發投資人諸多議論，並紛紛將目光轉向科技股中的5G產業。

貴州茅台近一個月主力資金進出，2020/8/7。 資料來源/東方財富網
貴州茅台近一個月主力資金進出，2020/8/7。 資料來源/東方財富網

今年少數不退流行的就屬電子類股，那斯達克不斷創新高，掀起一波全球科技風潮，正如過去以金融、地產為主的香港也推出恒生科技指數，中國則以電子為主的科創板吸金，這促使資金配置版圖開始棄傳產擁電子。

現階段電子產業趨勢繞圍在5G概念向外擴展，連台股護國神山「台積電」都強調已在5G產業鏈卡好位置，牢牢掌握住未來成長趨勢，直接說明未來科技的核心就在5G，這當中又以中國市場潛力為最大宗。

復華中國5G通信ETF 經理人廖崇文表示，未來十年5G將在中國直接創造年均複合增長率29%的經濟產值，顯示中國5G產業的成長性不止甩開產業前景受陰霾龍罩的銀行業，連白酒產業也恐怕難以望其項背。

資料來源/中國5G經濟報告2020、中國信通院、復華投信整理
資料來源/中國5G經濟報告2020、中國信通院、復華投信整理

中國電子業在近20年來的磨練後已在各領域培養出一批實力堅強的技術產業鏈，剛好搭上這波5G改朝換代的列車。正如同廖崇文提到，逾9億的中國網民創造龐大消費力，視頻、直播、遊戲、網購用戶與流量持續增長，未來一旦全數升級5G，相關應用產值成長可期。

復華投信為讓台灣市場能如台積電般緊抓5G的黃金十年，直接將焦點聚焦在市場最大的中國，推出「復華中國5G通信ETF基金」(00877)。該檔ETF在募集期間就已超人氣，同時成立規模逾新臺幣72億元，刷新台灣A股ETF 上市(IPO)規模新高紀錄。

上市後更挾著中國5G概念超人氣，成交量立即進入前三名。廖崇文認為5G應用場景由消費娛樂起步，逐步推向車聯網、工業、醫療等產業。這顯示5G的未來性造就出最強的話題性，而最大的5G市場就在中國，民眾可透過相關5G ETF掌握投資先機。

相關新聞

美祭重手封殺華為 這幾檔概念股跌幅逾半根停板

美國商務部補漏洞，再祭重手封殺華為，幾乎全面切斷華為取得商用晶片的管道，台廠相關概念股今(18)日一片慘綠，聯發科（24...

台股收跌83.97點 三大法人賣超51.09億

美國擴大封殺華為衝擊相關概念股表現，台股今(18)日開高走低，聯發科（2454）重挫，大立光跌勢也重，指數早盤就翻黑，最...

台股輪動 陶玻族群強漲！ 台玻、中釉聯袂漲停

台股多檔大型權值股疲軟，資金轉進傳產，陶玻族群今（18）日在台玻（1802）、中釉聯袂漲停下，上市指數盤中大漲8.7%，...

利多給力！合一重返300元 重封生技股后 進逼大江股王寶座

合一（4743）公告研發中的Anti-IL6全人單株抗體新藥FB704A，經美國食品藥物管理局（FDA）第一期臨床試驗結...

美國再度封殺華為 大立光、玉晶光股價跳水

美國政府再度出手打擊華為，切斷該公司取得商用晶片的管道，市場憂心衝擊供應鏈大立光（3008）業績，導致今（18）日股價帶...

另類台灣之光！「這類型」基金受青睞 吸金功力連兩季度冠全球

時常關心市場上新發行商品的投資人，應該很難不注意到，近期有許多股票或債券基金都會加上「永續」或「ESG」（環境、社會與公司治理）的字眼，顯示不僅國際ESG投資趨勢興起，台灣市場也跟著颳起旋風...

美國擴大封殺華為 聯發科跌停開出、市值失守兆元

美國商務部將再進一步封殺華為，讓華為無法取得使用美國軟體或技術開發或生產的商用晶片，這項消息引來市場高度關注，擔憂恐衝擊...

美擴大禁令！外資再降評 聯發科早盤摔跌停

美國擴大限制華為，市場擔憂聯發科（2454）無法順利供貨，繼日前廣發證券率先降評，重量級外資的瑞信證券也因應利空，降評聯...

台股早盤紅翻黑 回測12,900關卡

美股漲跌互見，台股指數持續走高，激勵今（18）日台股開盤上漲18.85點，開在12,974.96點，權王台積電（2330...

台積電ADR大漲神助攻 台股挑戰萬三僅一步之遙

美股周一收盤漲跌互見，其中那斯達克指數再創新高，但道瓊工業指數收跌。而台積電ADR單日大漲1.78美元，報80.19美元...

陸資新定義 牽動KY股上市

經濟部檢討陸資定義，將牽動F公司（KY類股）來台上市，金管會初估新規定對不同股權結構的F公司，將產生不同影響，為掌握潛在...

ABF載板三雄 外資挺

ABF載板缺貨持續！繼摩根大通、高盛證券喊進欣興（3037）、南電，花旗環球證券昨（17）日出具報告也喊買三大ABF載板...

熱門新聞

美國擴大封殺華為 聯發科跌停開出、市值失守兆元

可成8月18日暫停交易 傳與股權交易、售廠有關

外資近三日大買和碩近三萬張 股價挑戰波段高點

康友股價暴跌 重傷中部營建、機械業及校長等投資人

ABF載板三雄 外資挺

美擴大禁令！外資再降評 聯發科早盤摔跌停

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。