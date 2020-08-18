華為概念股臉綠 台股跌83點 收12,872點
台股今（18）日開高走低，受到華為禁令效應影響，華為概念股哀鴻遍野，權王台積電（2330）也在尾盤遇到賣單調節，股價由紅翻黑。終場加權指數下跌83.97點，失守12,900關卡，指數收在12,872.14點，成交量達2,463.72億元。
由於美國商務部周一 （17日）新增38間華為子公司入實體清單，封堵華為取得海外商用晶片，使華為概念股首當其衝，聯發科、立積、矽力-KY打入跌停板，聯詠、玉晶光等跌幅也超過5%。
在逆勢走強股方面，航運、塑化、風電、板卡相關等族群較有表現，包含：萬海、長榮、國喬、華夏、永冠-KY、潤泰材、技嘉、華擎、映泰等股價紛紛走高。
展望後市，法人認為，台股中期籌碼未再鬆動，目前看來，中期至美國大選前，美股維持高檔震盪格局，台股就可用震盪趨堅方式，類股輪漲，再挑戰13,031新高點，只要不暴巨量長黑，個股強者恆強，偏多操作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言