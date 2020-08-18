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台股輪動 陶玻族群強漲！ 台玻、中釉聯袂漲停

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導
台玻董事長林伯豐 。報系資料照
台玻董事長林伯豐 。報系資料照

台股多檔大型權值股疲軟，資金轉進傳產，陶玻族群今（18）日在台玻（1802）、中釉聯袂漲停下，上市指數盤中大漲8.7%，漲幅居所有類股之冠。

觀察籌碼面，台玻過去五日融資餘額增加，18日來到7679張，多方激勵下，台玻帶量突破均線糾結區，短線向上，並站上11元大關。三大法人中，外資連續兩日回補，累計買超830張。台玻今天開高走高，盤中成交量爆量3.4萬張，來到11.55元漲停價位。

中釉今天一開盤即亮燈漲停，連兩日拉出長紅Ｋ棒。和成盤中雖一度翻黑，但隨即翻紅，一路走高，盤中漲幅達6%。

陶玻族群今日股價亮眼，不過，投顧分析師也提醒，目前電子族群休兵，資金輪動至非電族群，各族群都有落後補漲機會，差別只在續航力，若無基本面支撐，進場恐變成追高。陶玻族群今年營運表現平淡，台玻、中釉及冠軍等個股，仍深陷大陸產能過剩，新冠肺炎疫情波及房市、需求減少等困境，上半年獲利衰退。

台股 權值股 三大法人

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