利多給力！合一重返300元 重封生技股后 進逼大江股王寶座

合一（4743）公告研發中的Anti-IL6全人單株抗體新藥FB704A，經美國食品藥物管理局（FDA）第一期臨床試驗結果顯示，無論是針對健康受試者、或類風濕性關節炎病患，皆有良好的安全性與耐受性，也無藥物嚴重不良反應。

合一今（18）日股價上漲，盤中來到300元，漲幅逾7%，股價追過精華（1565）成為生技類股股后，直奔大江（8436）類股股王寶座。生技股王大江今日股價疲軟，盤中來到308元，跌幅2.4%。

合一這項新藥的適應症，包括系統性硬化症、類風濕性關節炎及細胞激素風暴等。公司表示，接下來將在2021年完成探索性二期臨床試驗。

合一指出，這項全人單株抗體新藥，主要是由於IL6相關疾病的適應症廣泛，公司正積極評估具市場潛力的適應症，包括全身性硬化症及其肺部纖維化機制與IL-6作用相關，全球約有2,700萬名病人，估計2026年全球藥物市場預估為38億美元，過往多透過免疫調節、類固醇與抗發炎等藥物來減少全身性硬化症的惡化，新上市藥物也僅能改善肺功能，未能有效阻止皮膚症狀的惡化，目前全身性硬化症未有生物製劑上市。

大江目前為生技股王，上半年每股純益7.62元，年衰27%。法人認為，隨著客戶拉貨回穩，以及新增客戶的加入，大江第3季營運可望回穩，此外大江旗下自動新冠病毒檢疫設備，已取得美國FDA註冊列表，能於美國及承認FDA認證等國家合法銷售。據悉，公司已接獲近十個國家的訂單，有助營運表現。