美國再度封殺華為 大立光、玉晶光股價跳水

美國政府再度出手打擊華為，切斷該公司取得商用晶片的管道，市場憂心衝擊供應鏈大立光（3008）業績，導致今（18）日股價帶頭下殺、下跌逾3%，也引發光學族群跟著跳水，玉晶光（3406）更重挫逾6%，大立光、玉晶光股價雙雙跌破本月低點。

美國商務部昨（17）日宣布，將進一步擴大對華為的限制，切斷該公司取得商用晶片的管道，立即生效，並證實將不會延長允許美企與華為往來的臨時通用許可證。

法人表示，華為旗艦機種的全球出貨量可能衰退，而華為是大立光的第二大客戶，營收佔比超過兩成，因此如果美國對華為更嚴格的禁令，將使得旗艦型的華為智慧型手機業務受到不小波及，例如採用高均價7P+鏡頭的華為Mate與P系列，出貨數量恐將存在下修的風險。

而大立光第一大客戶蘋果雖然今年新iPhone即將亮相，將帶動大立光下半年營運，但蘋果先前已證實，今年新機上市／亮相計劃將遞延，也讓大立光的旺季時間遞延。

從法人籌碼來看，截至昨（17）日，外資已連續賣超大立光7日，投信、自營商則由賣轉買，唯在外資龐大賣超壓力下，累計近五日三大法人合計賣超738張。

大立光7月合併營收46.12億元，攀上近三個月來高點，月增12%，增幅優於預期。大立光並上調營運展望，原本估計8月持平7月，昨天發布營收後，調整為8月拉貨動能有望優於7月。

市場分析，由於蘋果新機確定遲到，大立光7月營收優於預期，應是受到即將於9月亮相的華為Mate 40以及三星Note 20系列兩大新機拉貨激勵。

市場傳出，華為Mate 40 旗艦系列將於今年9月底或10月發表，隨著新機推出，將帶動相關供應鏈如大立光等營運。唯在美國進一步打擊華為之下，勢必影響市場對華為新機銷量信心。