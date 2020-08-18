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受惠立訊搶蘋單！外資挺宣德 喊到200元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
宣德今強攻漲停。券商軟體
宣德今強攻漲停。券商軟體

立訊搶蘋果單，不利鴻海、和碩等代工廠，但和立訊緊密合作的宣德（5457）受惠可期，摩根大通最新報告將宣德納入追蹤，看好AirPods、iPhone等蘋果產品成長、立訊合作效益顯現等四利多實現，宣德獲利展現爆發成長，首次評等「優於大盤」，目標價達200元。

利多激勵宣德今（18）日爆量強攻漲停，早盤一度觸及123元漲停價，10點左右成交量已破1.48萬張，超越17日1.3萬張。

摩根大通表示，宣德未來有四大潛能同步爆發，包括AirPods、iPhone及其他蘋果硬體內容和銷量紮實成長、3C用USB-C連接器需求增加、立訊強大後援、以及掌握模具化／模組化技術利基和高度自動化的產線創造領先的良率。2019-2022年宣德營收及每股純益（EPS）複合成長率分別上看33%、71%。

摩根大通指出，蘋果潛力產品中，AirPods又是宣德未來最大成長動能，受惠全球AirPods熱銷，今年銷售上看8,300萬套，較去年7,000萬套大幅成長，明年更挑戰1億套。其中，AirPods Pro升級更讓宣德生產的內容價值較AirPods擴大十倍，單價（ASP）增長所創造的利潤可觀。

摩根大通表示，全球經濟陸續解封，AirPods需求已經回溫，成長性可期，預估2019-2022年宣德來自AirPods的收入將複合成長97%，總營收比重上探45%-50%。

另一方面，摩根大通認為，宣德在蘋果和非蘋USB-C市場也有關鍵布局，包括宣德將為所有iPhone 12機種供應lightning-to-USB-C 連接線，毫米波機種供應部分組件，並取得美國兩大5G天線模組領導廠的連接器認證，將進一步擴大商機。

和立訊合作更為宣德加分，摩根大通看好獲利加速成長，預估宣德2020-2022年EPS躍進式成長至4.6元、7.3元、10.9元，18倍本益比推算出高達200元的目標價。

宣德 AirPods 摩根

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