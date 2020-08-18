美方新政策出手 聯發科遭打落跌停

美國持續收緊對華為的規範，限制其使用含美國技術與設備的第三方產品，這使得部分外資評估，手機晶片廠聯發科（2454）等，不見得能再繼續出貨給華為，並因此調降評等與目標價。

聯發科今（18）日早盤股價走勢偏弱，盤中一度遭打落跌停。

外資提到，當外界認為聯發科將受惠於華為的5G訂單時，美方政策確實會為聯發科帶來短期負面因素。原先估計華為訂單約占聯發科今年超過二成、明年超過三成的5G晶片出貨量，但現在可能要重新估計華為的相關出貨量。而華為的市場若被其他品牌瓜分，以聯發科產品的價格與競爭力，還是有機會可以獲得三成以上的5G市場占有率。

有外資將聯發科評等降至中立，雖然仍看到聯發科有強勁的5G成長機會，以及手機晶片以外的商機。

外資也示警，美方政策對華為供應鏈廠商各有不同程度影響，後續仍待觀察中方如何加速供應鏈在地化。