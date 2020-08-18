美國擴大封殺華為 聯發科跌停開出、市值失守兆元

美國商務部將再進一步封殺華為，讓華為無法取得使用美國軟體或技術開發或生產的商用晶片，這項消息引來市場高度關注，擔憂恐衝擊聯發科（2454），今（18）日股價跳空重挫至跌停617元開出，下跌68元，早盤雖有打開，但市值失守兆元。

美國商務部宣布，將進一步擴大對華為的限制，切斷華為取得商用晶片的管道，立即生效，同時將不會延長允許美企與華為往來的臨時通用許可證。

美國商務部以書面聲明宣布限制措施範圍擴大，要求華為等在黑名單上的企業若是購買者、中間收貨人或終端使用者等身分，使用美國軟體或技術的提供服務者就須取得許可，這項限制將阻止華為取得未經特別許可的半導體，包括由外國公司以美國軟體或技術開發或生產的晶片。

聯發科早盤以跌停開出，重挫68元，市值跌落至兆元之下，下滑至9,803億元，盤中雖打開，但跌勢仍重。