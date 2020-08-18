美擴大禁令！外資再降評 聯發科早盤摔跌停

美國擴大限制華為，市場擔憂聯發科（2454）無法順利供貨，繼日前廣發證券率先降評，重量級外資的瑞信證券也因應利空，降評聯發科至「中立」，美銀證券同步降目標價至750元，但與里昂重申「買進」。利空重擊聯發科開盤應聲跌停。

聯發科今（18）日最低下探617元跌停價，後跌停雖打開，但跌幅仍高達8%。外資圈最新看法，包括瑞信降評到「中立」，目標價800元降到720元，美銀維持「買進」，目標價825元降至750元，里昂重申「買進」、仍維持全市場最高的1,200元目標價。

瑞信表示，美國禁止第三方企業使用美國科技供貨華為，此舉恐包括聯發科在內所有使用EDA工具的IC設計廠，相關企業取得美國政府許可前，都無法供貨華為。EDA在業界被視為「晶片設計軟體工具」的代名詞。

瑞信指出，美國新規定，劍指華為為了繞過禁令尋求非美企的第二供應商，若其他晶片廠也無法供貨，不僅聯發科受衝擊，華為比重高的精測、中芯國際、日月光投控、京元電等同步受坡及，而台積電雖然也會影響，但估計只對營收有1%-2%的衝擊，相對小。

瑞信認為，一旦美國啟動新限制，沒有任何轉圜，華為手機出貨勢必再下滑，為此調降聯發科今明年5G手機出貨至4,100萬顆、1.23億顆，此前為4,500萬顆及1.4億顆。聯發科整體手機晶片出貨也從3.89億顆、4.44億顆，降至3.73億顆及3.98億顆。

美銀也認為，新禁令直接重擊聯發科，原本預期今明年聯發科來自華為的營收比重可達24%、35%，現下調今年對華為晶片出貨700-800萬顆，明年「掛蛋」。但華為手機份額減少，有利OPPO、VIVO、小米等對手，聯發科晶片產品線強大，在大陸5G晶片市場仍可拿下三成以上的份額。

美銀對聯發科今明年5G晶片出貨，調整至4,800萬顆及1.4億顆。2020-2022年每股純益（EPS）降為21.9元、31.7元及37.2元。