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台積電ADR大漲神助攻 台股挑戰萬三僅一步之遙

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
而台積電ADR單日大漲1.78美元，報80.19美元，漲幅2.27%，可望帶動台股今（18）日開盤表現。路透
而台積電ADR單日大漲1.78美元，報80.19美元，漲幅2.27%，可望帶動台股今（18）日開盤表現。路透

美股周一收盤漲跌互見，其中那斯達克指數再創新高，但道瓊工業指數收跌。而台積電ADR單日大漲1.78美元，報80.19美元，漲幅2.27%，可望帶動台股今（18）日開盤表現。

台股昨開平盤後走揚，由中小型及傳產股接棒，在追價買盤推升下，終場加權股價收最高12,956.11點，站上12,900點關卡，離萬三僅一步之遙。法人表示，儘管市場維持高檔整理，不過，從企業獲利年增率逐季走高至年底的情勢來看，即便台股之後面臨多方格局的技術面調整，但對於台股第4季展望依舊正向。美中關係以及台海形勢仍是觀察重點。

分析師認為，指數欲挑戰前波高點，若量價配合得宜，有助順勢突破，不過若遲遲未能突破，操作仍慎防持股過高的風險，短線台股選股方向可留意半導體、5G 相關、車用、內需、NB / 伺服器、高殖利率等。

從技術面來看，台股維持在5日線、10日線、月線之上，一路走高，短線上以月線為支撐、壓力為7/28高點13,031點。從籌碼面來看，昨三大法人合計買超139.96億元，其中，外資買超96.45億元、投信買超3.7億元、自營商買超39.8億元。

台股

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