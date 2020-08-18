ESG ETF吸金逾300億

國內ＥＴＦ（指數型基金）商品推陳出新，看準ＥＳＧ（環境、社會及公司治理）投資熱潮，投信公司掀起基金搶發潮，其中相關ＥＴＦ買氣尤其夯，據統計，受到國泰永續高股息上市後熱烈吸金，國內ＥＳＧ相關ＥＴＦ總規模已達三一四億元，創相關商品發行以來新高，也超越前波最熱的5Ｇ ＥＴＦ、出現「黃金交叉」。

「5Ｇ ＥＴＦ金三角」元大全球未來通訊、元大未來關鍵科技及ＦＨ中國5Ｇ，高峰時規模一度飛越三百億元，但科技股持續走強，投資人也開始「怕高」，代之而起是有股息保護的ＥＳＧ ＥＴＦ大舉吸金成為股票型基金新寵。

大型投信主管分析，ＥＳＧ ＥＴＦ受歡迎與高股息訴求不無關係，特別是元大臺灣ＥＳＧ永續率先講求優於權值股的配息率，動能又不亞於大型股，國泰永續高股息更直接強打高股息，有些投資人不了解ＥＳＧ但對配息很有感，把兩者劃等號。

投信主管指出，ＥＳＧ對年輕人有號召力，主要是這類股票混種成長和配息好股，不用煩惱要買權值股、還是高息股好。另外，年輕人還有快速接收新知的特色，ＥＳＧ選股集結好企業大成，被看成新世代投資解決方案。

到昨天為止，「5Ｇ ＥＴＦ金三角」規模降到約二六三億元，「ＥＳＧ ＥＴＦ金三角」元大臺灣ＥＳＧ永續、富邦公司治理、國泰永續高股息則在國泰ＥＴＦ大幅淨流入下，總規模升抵三百一十四億元，創新高。

其中，國泰永續高股息規模就有一百七十六億元，比重百分之五十六，元大臺灣ＥＳＧ永續約有七十三億元，最早成立的富邦公司治理則約六十四億元。「ＥＳＧ ＥＴＦ金三角」的人氣也已經超越「5Ｇ ＥＴＦ金三角」，兩者受益人分別為二十一點八萬、十二點二萬人，主要是國泰永續高股息就吸引十一萬人投資，使ＥＳＧ ＥＴＦ人氣比5Ｇ產品還多出九點五萬人。