聽新聞
test
0:00 / 0:00

ESG ETF吸金逾300億

聯合報 / 記者趙于萱／台北報導
據統計，受到國泰永續高股息上市後熱烈吸金，國內ＥＳＧ相關ＥＴＦ總規模已達三一四億元，創相關商品發行以來新高。圖／聯合報系資料照片
據統計，受到國泰永續高股息上市後熱烈吸金，國內ＥＳＧ相關ＥＴＦ總規模已達三一四億元，創相關商品發行以來新高。圖／聯合報系資料照片

國內ＥＴＦ（指數型基金）商品推陳出新，看準ＥＳＧ（環境、社會及公司治理）投資熱潮，投信公司掀起基金搶發潮，其中相關ＥＴＦ買氣尤其夯，據統計，受到國泰永續高股息上市後熱烈吸金，國內ＥＳＧ相關ＥＴＦ總規模已達三一四億元，創相關商品發行以來新高，也超越前波最熱的5Ｇ ＥＴＦ、出現「黃金交叉」。

「5Ｇ ＥＴＦ金三角」元大全球未來通訊、元大未來關鍵科技及ＦＨ中國5Ｇ，高峰時規模一度飛越三百億元，但科技股持續走強，投資人也開始「怕高」，代之而起是有股息保護的ＥＳＧ ＥＴＦ大舉吸金成為股票型基金新寵。

大型投信主管分析，ＥＳＧ ＥＴＦ受歡迎與高股息訴求不無關係，特別是元大臺灣ＥＳＧ永續率先講求優於權值股的配息率，動能又不亞於大型股，國泰永續高股息更直接強打高股息，有些投資人不了解ＥＳＧ但對配息很有感，把兩者劃等號。

投信主管指出，ＥＳＧ對年輕人有號召力，主要是這類股票混種成長和配息好股，不用煩惱要買權值股、還是高息股好。另外，年輕人還有快速接收新知的特色，ＥＳＧ選股集結好企業大成，被看成新世代投資解決方案。

到昨天為止，「5Ｇ ＥＴＦ金三角」規模降到約二六三億元，「ＥＳＧ ＥＴＦ金三角」元大臺灣ＥＳＧ永續、富邦公司治理、國泰永續高股息則在國泰ＥＴＦ大幅淨流入下，總規模升抵三百一十四億元，創新高。

其中，國泰永續高股息規模就有一百七十六億元，比重百分之五十六，元大臺灣ＥＳＧ永續約有七十三億元，最早成立的富邦公司治理則約六十四億元。「ＥＳＧ ＥＴＦ金三角」的人氣也已經超越「5Ｇ ＥＴＦ金三角」，兩者受益人分別為二十一點八萬、十二點二萬人，主要是國泰永續高股息就吸引十一萬人投資，使ＥＳＧ ＥＴＦ人氣比5Ｇ產品還多出九點五萬人。

高股息 吸金

延伸閱讀

元大重磅型龍頭基金 表現亮眼

元大高股息龍頭 可長抱

韓ESG債發行規模 稱冠亞洲

ESG避風險 投資新趨勢

相關新聞

外資連三買 再加碼近百億

上市櫃公司完成公告上半年財報，法人圈預估第3季獲利有望再創歷史單季新高，外資昨（17）日一舉加碼近百億元、為近一個月來單...

陸資新定義 牽動KY股上市

經濟部檢討陸資定義，將牽動F公司（KY類股）來台上市，金管會初估新規定對不同股權結構的F公司，將產生不同影響，為掌握潛在...

當沖過熱？ 黃天牧：還好

台股上周當沖交易火熱，金管會主委黃天牧昨（17）日表示，台股當沖交易以往大概占比三成左右，上周來到37.2%兩年新高，根...

長榮零股交易爆量 超越台積

繼電子股率先發動攻勢，六大傳產股昨（17）接棒上漲，激勵台股收盤創新高。其中，指標股長榮海運更在摩根大通證券喊進下強攻漲...

可成18日停牌 傳結盟陸企

蘋果機殼供應商可成昨（17）日宣布，因有重大訊息待宣布，今（18）日股票暫停交易。市場臆測，可成停牌有兩個可能，包括日前...

經部檢討陸資定義…QDII投資台股 不受影響

經濟部檢討陸資定義，由於陸資投資台股必須透過大陸合格境內機構投資者（QDII）機制，因此投資台股不受定義改變影響，但對於...

ESG ETF吸金逾300億

國內ＥＴＦ（指數型基金）商品推陳出新，看準ＥＳＧ（環境、社會及公司治理）投資熱潮，投信公司掀起基金搶發潮，其中相關ＥＴＦ...

複委託投資市場 國人最愛「美」…

美股上演總統大選行情，推升國內券商複委託交易再創高峰，統計今年上半年總交易金額達一點七六兆元，年增率百分之四十七，而國人...

資金行情湧入傳產股 螞蟻雄兵推升台股攻高

資金行情湧入落後補漲的傳統產業類股，推升台股大漲160點，以12956.11點改寫收盤新高。分析師表示，台股低基期、低位...

可成8月18日暫停交易 傳與股權交易、售廠有關

金屬機殼大廠可成（2474）因有重大消息待公布，明（18）日起停牌交易一天。市場揣測，可成停牌原因很可能跟先前傳聞陸系代...

外資近三日大買和碩近三萬張 股價挑戰波段高點

和碩（4938）上週以每股87.5元、溢價約21.4%，總金額145億元，收購子公司金屬機殼廠鎧勝-KY全數股權後，外資...

連三買！外資今買超96.45億 最愛這十檔

台股今(17)日收在12,956.11點，上漲160.65點，再創收盤新高，三大法人買超139.96億元，以外資買超96...

熱門新聞

可成8月18日暫停交易 傳與股權交易、售廠有關

連三買！外資今買超96.45億 最愛這十檔

永豐餘財報優於預期 股價創6年多來新高

外資近三日大買和碩近三萬張 股價挑戰波段高點

台股上周當沖飆高至37% 金管會主委講原因

康友-KY停止買賣在即 跌停委賣掛出近3萬張

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。