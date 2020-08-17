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外資近三日大買和碩近三萬張 股價挑戰波段高點

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
外資大買和碩高達29,325張，逼近三萬張，推升和碩股價一度站上70元關卡。圖為台股示意圖。本報資料照片
外資大買和碩高達29,325張，逼近三萬張，推升和碩股價一度站上70元關卡。圖為台股示意圖。本報資料照片

和碩（4938）上週以每股87.5元、溢價約21.4%，總金額145億元，收購子公司金屬機殼廠鎧勝-KY全數股權後，外資大看好，從8月12日連續三個交易日（不含8月13日停牌當日）外資大買和碩高達29,325張，逼近三萬張，推升和碩股價一度站上70元關卡。

和碩今日收在每股69.10元，上漲2.40元或3.6%，今日盤中高點更是一度來到70.4元波段高點，今日外資再度買超和碩達8,864張。

和碩第2季財報單季本業損益轉正，稅後純益季增逾3.5倍，每股純益2.71元，為歷年同期最佳。和碩第2季「三率三升」，毛利率為4.4%，優於首季的2.2%與去年同期的3.4%；營益率由首季的負0.1%翻正為2%，年增1個百分點。淨利率為2.2%，較首季的0.6%與去年同期的1.2%出色。

和碩第2季營業利益為64.51億元，遠優於首季的營業淨損2.82億元；稅後純益為70.7億元，季增357.9%，年增104.2%，每股純益為2.71元。上半年營業利益為61.68億元，年增82.5%；匯兌收益6.11億元，高於去年同期的匯兌收益1.4億元；稅後純益為86.19億元，年增近80%，每股純益為3.3元。

和碩 外資

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