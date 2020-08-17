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新世紀19日起全額交割 本盟取消分盤交易

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

上市公司財報發布後，證交所進行形式審閱，公告東貝（2499）因持續繳不出財報，將併案停止買賣；新世紀淨值低於5元，19日起打入全額交割；另本盟淨值回升到3元之上，19日起取消分盤集合競價交易，但仍實施全額交割。

證交所指出，東貝光電未檢送108年度及109年第1季財報後，有價證券已停止在集中交易市場交易，嗣查東貝仍未依法令期限申報第2季財報，故核有證交所營業細則第50條第1項第1款規定，8月19日起併案停止買賣。

新世紀第2季財報顯示，淨值已低於所列示股本之二分之一（5元），核有前述細則第49條第1項第1款規定之情事，19日起列為變更交易方法。

至於本盟光電第2季財報顯示，淨值已不低於所列示股本十分之三（3元），故公告19日起取消其有價證券分盤集合競價之交易方式，但繼續實施變更交易。

東貝光電 證交所

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