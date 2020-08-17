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統一價值成長ETN 創單日最大漲幅

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

今年7月底發行的統一特選價值成長報酬指數ETN(020018)，今(17)日在指數13%的成分股齊漲停的拉抬下，單日漲幅達2%。

統一證券金融商品部副總蒲建亨表示，特選價值成長報酬指數(IR0130)每季精選30檔會賺錢又相對便宜的股票，再透過等權重加權優化報酬，可說是台灣隱形冠軍股的集結。

蒲建亨說，今日成分股中的瀚宇博（5469）、中石化、國喬及永豐餘齊拉漲停，在指數成分股等權重的設計下，這些尚未發功的隱形冠軍們能發揮分散投資雨露均霑的效果，是市值加權型的主題指數沒有的優勢。

統一證券說，特選價值成長報酬指數ETN自7月底發行以來，半個月漲幅即達8.4%，該指數以淨值股價比及ROE為條件，每季篩選出30檔獲利好但股價低估的股票後等權重加權。

蒲建亨解釋，該指數近一年每季都會換掉約30%的成分股，也就是低買高賣，透過報酬率對流的原理，每一季汰換漲太多或成長力道減弱的股票，納入符合標準的新成分股，等於將成分股獲利了結後另闢戰，保持指數的品質。另外，也由於指數的性質非主題型，因此等權重可以讓每一檔成分的優勢充分發揮。

在目前市場資金行情未退之下，統一證券說，高ROE及高淨值股價比的確是選股的藍海策略，另外，若擔心個股漲多不敢下手，投資指數ETN也能減少單押個股的風險與選股的精力，且相較內扣費用高的ETF，報酬更貼近指數。

ETN

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