銘旺實、興采攻高 上櫃紡織股強勢表態

上櫃紡織族群今（17）日表現強勁，上漲2.3%，居所有上櫃族群漲幅之冠。其中銘旺實（4432）、興采第2季財報創佳績，激勵股價向上，銘旺實今日帶量攻上漲停價位18.55元，挑戰前波高點18.85元；興采也大漲，終場收48元、漲7.86%。

成衣廠銘旺實第2季單季轉虧為盈，中止連續四季虧損，單季稅後純益為2,768.4萬元，每股稅後純益（EPS）為0.55元。公司表示，原先首季因新冠肺炎疫情關係，造成的訂單折讓，於第2季回沖，使單季獲利較上季、去年同期明顯跳升。

另外，銘旺實第2季接單以毛利率較好產品為主，拉升單季毛利率一口氣從去年同期的9.87%，拉升至20.69%。受疫情干擾，銘旺實上半年仍小幅虧損，稅後虧損743萬，每股小虧0.15元，減幅均較去年同期持續收斂；展望下半年，因疫情造成客戶改變下單模式，目前能見度只看到第3季。

興采今年除收購聚紡、認列獲利增加外，因應疫情需求，也投入生產醫療級防護衣產品，第2季訂單大增，單季稅後3.19億元，年增17.8倍；EPS為6.91元，創歷史新高外，賺贏去年一整年。上半年稅後3.38億元，年增9.43倍；EPS為7.32元，創上市以來新高。