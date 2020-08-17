資金轉戰傳產類股 台股大漲160點收12,956
台股今（17）日多方再度試圖挑戰13,000關卡，指數開高走高，尾盤大單敲進台積電（2330）、聯發科等，帶動指數收在最高點，終場大漲160.65點，收在12,956.11點，成交量達2,215.15億元。
盤面上，資金轉向點火傳產類股，像是塑化、原物料、資產營建、航運等，今日紛紛走揚，其中，長榮、國喬、台達化、永豐餘等攻上漲停板。此外，資金焦點PCB族群漲跌互見，瀚宇博漲停、南電及欣興則在盤下震盪。
展望後市，宏遠投顧副總陳國清指出，由於台股大盤在13,000點附近近關情怯以及個股股價已大漲過，高股價基期及高本益比的個股投資風險太高，恐怕難吸引投資人在股價高檔區投資；反而近期公布獲利及展望優於預期且股價基期較低的個股股價會有表現的機會，因而近期資金往低股價基期且獲利及展望佳的個股移動，如：航運股、水泥股、MB/NB及伺服器等組裝及零組件個股，取代高股價基期及高本益比個股，預期這種情況仍將繼續做調整，低股價基期且獲利及展望佳的個股將受青睞。
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