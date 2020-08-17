資金力挺 運輸族群短多氣勢旺

傳產族群中運輸類股持續走強，躍居盤面焦點，今（17）日在龍頭長榮（2603）連兩日漲停下，上市指數盤中漲幅2.3％。上櫃在散裝航商正德強漲9%，指數上漲2%。

外資、投信上週連袂買超長榮，外資上週五更一口氣買超逾1.2萬張，長榮股價短多氣勢強勁。長榮今天開高走高，攻上14.9元漲停價位，創下2018年6月來新高。

陽明近期遭外資連續多日賣超，不過在運費有望調整的利多消息激勵下，上週股價先行帶量突破8元大關，今天則是波動劇烈，盤中多空交戰，在平盤上下震盪。

法人觀察，截至14日為止，SCFI指數來到1167.91點，較去年同期大漲超過4成；且隨著各國經濟活動逐漸復甦，國際主要預測機構紛紛上修2021年全球經濟成長預測，有望激勵貨運未來需求。

受惠運價攀升及油價低檔，貨運海運商第2季淡季獲利跳升，長榮第2季終結連兩季虧損；上半年稅後純益為27.51億元，年增12倍，EPS為0.57元。

陽明第2季貨櫃部門稅後大賺，營業利益重返正成長，上半年8.57億元；惟認列散裝租入船減損，壓抑了獲利，稅後持續虧損，上半年虧損8.86億元，每股小虧0.34元。

陽明說明，貨櫃運輸業務在第二季營運績效已明顯改善，不過，由於依IFRS認列散裝租入船減損，集團散裝事業單季認列虧損達6.3億元，而上半年認列散裝事業虧損達9.2億元。

散裝方面，波羅的海BDI指數上週再重新向上，上周五14日收1,595點，漲1.14%，中航、裕民、正德、慧洋-KY、四維航、新興等散裝族群均受惠，外資近兩日買盤敲進，今日個股普遍齊揚，其中上櫃股正德今天一路開高走高，尾盤拉升大漲9%，一度觸及漲停價位。