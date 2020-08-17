上半年券商複委託交易金額1.76兆 最愛這個市場

台股量價創新高，投資人透過國內券商複委託途徑布局海外商品的交易金額也持續成長，推升券商複委託交易再創高峰；根據證券商同業公會所公布最新數據，截至6月底，上半年總交易金額1.76兆元，年增47%，創同期新高，統計上半年投資人參與海外複委託商品業務，最喜愛的市場是美國。

統計今年上半年投資人參與海外複委託商品業務，根據證券商同業公會公布每月成交金額及外國商品結構統計，上半年美國市場達1.26兆元，呈逐年攀升格局，占全市場71.7％；若以商品類別來看，股票及ETF仍是投資人最愛，比重高達78.6％，其中美國地區達85.6％，顯示投資人布局海外投資高度偏好美國股票及ETF。

國泰證券觀察，依據聯準會最新會議，在可預見的未來仍將維持趨近於零的低利政策，且當前經濟水平尚未恢復疫情前水準，預期寬鬆政策將給予美股及美債支撐力道；此外，近期美國科技大廠所公布的財報普遍優於市場預期，那斯達克指數表現優異，另外，受新冠疫情蔓延的影響，遠距辦公、非接觸式支付等需求激增，科技大廠成為主要受惠對象，短線仍是較佳的投資區塊。

國泰證券分析，美國為全球股市重要指標之一，2020年卻危機不斷，包括新冠肺炎疫情、種族爭議等，今年適逢總統大選，選前仍偏多看待，但面對市場波動可能加大情況下，資產配置上宜留意操作靈活度及風險分散，投資人可以適度提高固定收益的資產部位，提升投資組合的穩定度。

國泰證券表示，新興市場則可關注中港市場，受大型中資企業回港掛牌及中國科創板、恆生科技指數的上路，帶動中、港市場近期科技股的投資風潮，成為資金匯聚的焦點。

統計今年上半年證券商複委託交易金額前五名券商依序是國泰證券、永豐金證券、凱基證券、富邦證券、元大證券，其中，國泰證券上半年累計金額3,744億元，年增49％，市占率21.3%，領先市場成長表現，穩居券商複委託業務龍頭。