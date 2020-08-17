快訊

若潮號斷兩半: 國際救援不成功...模里西斯二次漏油危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上半年券商複委託交易金額1.76兆 最愛這個市場

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台股量價創新高，投資人透過國內券商複委託途徑布局海外商品的交易金額也持續成長，推升券商複委託交易再創高峰；根據證券商同業公會所公布最新數據，截至6月底，上半年總交易金額1.76兆元，年增47%，創同期新高，統計上半年投資人參與海外複委託商品業務，最喜愛的市場是美國。

統計今年上半年投資人參與海外複委託商品業務，根據證券商同業公會公布每月成交金額及外國商品結構統計，上半年美國市場達1.26兆元，呈逐年攀升格局，占全市場71.7％；若以商品類別來看，股票及ETF仍是投資人最愛，比重高達78.6％，其中美國地區達85.6％，顯示投資人布局海外投資高度偏好美國股票及ETF。

國泰證券觀察，依據聯準會最新會議，在可預見的未來仍將維持趨近於零的低利政策，且當前經濟水平尚未恢復疫情前水準，預期寬鬆政策將給予美股及美債支撐力道；此外，近期美國科技大廠所公布的財報普遍優於市場預期，那斯達克指數表現優異，另外，受新冠疫情蔓延的影響，遠距辦公、非接觸式支付等需求激增，科技大廠成為主要受惠對象，短線仍是較佳的投資區塊。

國泰證券分析，美國為全球股市重要指標之一，2020年卻危機不斷，包括新冠肺炎疫情、種族爭議等，今年適逢總統大選，選前仍偏多看待，但面對市場波動可能加大情況下，資產配置上宜留意操作靈活度及風險分散，投資人可以適度提高固定收益的資產部位，提升投資組合的穩定度。

國泰證券表示，新興市場則可關注中港市場，受大型中資企業回港掛牌及中國科創板、恆生科技指數的上路，帶動中、港市場近期科技股的投資風潮，成為資金匯聚的焦點。

統計今年上半年證券商複委託交易金額前五名券商依序是國泰證券、永豐金證券、凱基證券、富邦證券、元大證券，其中，國泰證券上半年累計金額3,744億元，年增49％，市占率21.3%，領先市場成長表現，穩居券商複委託業務龍頭。

國泰 疫情

延伸閱讀

與Alphabet關連的Cavnue 將在美國建造專供自駕車使用特殊公路

陸駐美大使館發文：很遺憾看到駐休士頓領館同事離美

美國2020年大選：得郵政就能得天下？

蘇格蘭威士忌遭美國課稅 英國矢言維護珍貴產業

相關新聞

台股上周當沖飆高至37% 金管會主委講原因

金管會主委黃天牧今（17）日上午出席產險公會會員大會，會後受訪時指出，台股當沖交易以往大概占比三成左右，上周來到37%兩...

台股開低走高 盤中大漲逾百點

台股今（17）日開低走高，午盤前在買單拉抬下，加權指數大漲逾百點，站上12,900關卡，最高來到12,935點，大漲14...

台股開漲18點 站上12,800關卡

台指期今（17）日由黑翻紅，帶動台股開盤上漲18.48點，指數開在12,813.94點，站上12,800關卡。盤面上，權...

上半年券商複委託交易金額1.76兆 最愛這個市場

台股量價創新高，投資人透過國內券商複委託途徑布局海外商品的交易金額也持續成長，推升券商複委託交易再創高峰；根據證券商同業...

電子休兵 資金轉戰傳產

電子族群今（17）日早盤相對疲軟，盤面資金輪動而轉進電纜、運輸、造紙、橡膠等傳產族群。

「新小奇」概念股 躍抗震尖兵

台股近期高檔震盪。盤面上漲多電子股回檔修正，傳產、金融股接棒演出，其中以具有新產品或新客戶、中小股本、基本面或股價具轉機...

新小奇概念股／上銀 題材熱

台股近期高檔震盪，電子股漲多回檔修正，宏碁、上銀、力麗因有新產品、新客戶，成為台股短線多頭追捧的焦點。

新小奇概念股／宏碁、中美晶 法人挺

台股在7月底寫下歷史新高後，行情震盪壓回，隨著漲多的大型電子權值股等族群回檔整理後，「新小奇概念股」成為市場矚目焦點。

新小奇概念股／達能、碩禾 市況回溫

太陽能上游多晶矽因供貨短缺，報價連三周飆漲，漲幅逾六成，帶領相關太陽能矽晶圓、電池和模組報價全數上揚，愈是上游端漲幅愈大...

新小奇概念股／聚陽、百和 出貨看旺

台股近期以具有新產品或新客戶、中小股本等亮點的「新小奇概念股」受到買盤青睞，其中聚陽、百和、鎧勝-KY是代表性的個股之一...

百元俱樂部 重返200檔

高價股漲勢放緩，不過外資對利基股持續上修，特別是IC設計股，在千金股矽力-KY獲滙豐證券喊到2,400元天價後，日商瑞穗...

台股震盪 當沖熱度飆高

台股陷入高檔震盪，集中市場當沖創紀錄，上周四、五當沖戶連續突破9萬戶，周五當沖比重更飆到37.2%的近二年新高，集中市場...

熱門新聞

「新小奇」概念股 躍抗震尖兵

台股攻萬三 四檔高股息ETF 殖利率還有5%！

永豐餘財報優於預期 股價創6年多來新高

台股震盪 當沖熱度飆高

CIS喊漲 原相大贏家

富邦、元大金 法人按讚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。