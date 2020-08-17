電子休兵 資金轉戰傳產

電子族群今（17）日早盤相對疲軟，盤面資金輪動而轉進電纜、運輸、造紙、橡膠等傳產族群。

法人觀察，7月期間，科技股強勁帶動美股，台股跟隨美股，在台積電領軍下，也以12,682點創歷史新高。自進入8月來，電子股漲多暫時休息，指數轉為震盪整理，短線資金轉向落後補漲族群，傳產中的運輸、橡膠等，以及金融族群近期陸續轉強。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，資金行情持續，此前股價相對落後的個股，可望展開補漲行情，各類股也都有接棒輪動的機會，但仍偏向短線操作，若無基本面支撐，投資人應避免追高。

目前來看，蔡明翰指出，隨著經濟活動復甦，國際油價回升，塑化、橡膠、水泥等原物料族群，還有與油價及景氣連動的貨櫃散裝、紡織等，較具有基本面題材。

長期下來，法人認為，台股仍以電子股為主流，在休息過後，可望重新上漲。