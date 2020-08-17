台股開低走高 盤中大漲逾百點
台股今（17）日開低走高，午盤前在買單拉抬下，加權指數大漲逾百點，站上12,900關卡，最高來到12,935點，大漲140點。
多方氣盛，買單拉抬台股以及台指期，雙雙漲逾百點；在盤面上，電子權值股的台積電（2330）、聯電受到大單敲進，推高走勢，另外，買盤也湧進傳產類類股，像是航運、資產、塑化、綠能等族群走高。
此外，PCB族群仍是市場焦點，但今日呈現漲跌互見，南電、欣興在早盤創高後遇到調節壓力，呈現盤下震盪，不過金像電、瀚宇博、景碩等則走揚。
展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美國選舉加大台海地緣政治的不確定性，在行情已過歷史新高的當下，致使外資法人轉趨中性，台股轉為整理格局實屬平常；就中期來看，目前台股殖利率仍有3.5%，且基本面展望良好，此一條件在全球低利環境中更顯可貴，料仍有助於支撐台股多頭格局仍可望持續。
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