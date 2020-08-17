台股開漲18點 站上12,800關卡
台指期今（17）日由黑翻紅，帶動台股開盤上漲18.48點，指數開在12,813.94點，站上12,800關卡。盤面上，權值股的台積電、聯電、聯發科等走揚；另外PCB、航運、塑化、綠能等族群有買單點火。
上周五美中會談傳臨時喊卡、美國7月零售銷售數據遠遜預期，兩黨就新紓困措施仍未有進展，美股四大指數近乎持平。美股道瓊指數上漲0.12%，收27,931.02點。標普500指數下跌0.02%，收3,372.85點。那斯達克指數下跌0.21%，收11,019.30點。費城半導體指數下跌0.073%，收2,200.81點。
展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，短線台股漲多，加上華為9月15日後的需求動向不明，以及美中關係趨向緊張等不確定因素壓抑下，即使第二季度電子業財報優於預期，部分權值股暫時休息，大盤順勢進入整理階段；策略上，近期若行情因非基本面理由而回檔，仍是逢低伺機布局的好機會。
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