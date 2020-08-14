高層相繼請辭 康友KY交不出第2季財報

第2季財報公告最後一天，康友-KY（6452）董座落跑，高層跑光光，簽證會計師也辭職。公司今（14）日召開重大訊息記者會，財報確定出不來。

康友指出，因高層、簽證會計師相繼辭職走人，財務人員這段時間運作不順，財報查核需要時間，無法趕在期限內交出。

康友強調，目前已與一、二家會計師事務所聯繫，準備進行專案查核，期待未來一段時間內可以送到主管機關。

康友董事長黃文烈8月初失聯，短短不到一周的時間，總經理、財務長、稽核主管等高層先後求去，就連簽證會計師也辭任。消息導致康友股價持續重挫，今天再度以跌停價62.8元作收。

康友已被打入全額交割股。康友-KY發現高層人員全部失聯，6日派人至子公司六安華源製藥查看，才發現工廠未運作，證交所以六安華源製藥機器設備設定抵押相關事宜，未能具體說明並提供相關事證，對股東權益影響甚鉅為由，將其列為變更交易方法。