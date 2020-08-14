IC設計股獲利亮眼 上半年這幾家賺超過1股本

台股半年報結算，IC設計股第2季獲利表現亮眼，統計有六家上半年獲利超過1個股本，尤以千金股表現讓市場驚豔，占了其中的四家，高速傳輸介面IC廠祥碩（5269）上半年每股純益20.7元，大賺逾2個股本居冠，譜瑞-KY單季獲利超過1個股本，上半年每股純益18.81元。

祥碩為IC設計上半年每股獲利王，第2季合併營收13.08億元，年增超過六成，稅後純益8.22億元，年增2.9倍，每股純益12.27元，累計上半年稅後純益13.15億元，年增1.73倍，每股純益20.7元。

高速傳輸晶片廠譜瑞-KY第2季營收36.32億元，稅後純益8.43億元，雙雙創下歷史新高，每股純益10.81元，單季獲利超過1個股本，累計上半年每股純益18.81元。

譜瑞預估第3季合併營收1.35~1.49億美元，季增11~22.6%，可望續創新高，合併毛利率41.5~44.5%；法人預估，譜瑞全年獲利有機會挑戰近4個股本。

伺服器管理晶片大廠信驊第2季稅後純益3.22億元，創單季新高，每股純益9.46元；累計上半年稅後純益5.4億元，每股純益15.83元；信驊7月營收3.22億元，月減0.97%，終止連五個月成長，年增50.16%；累計今年前7月營收19.56億元，年增51.78%。

信驊第2季獲利創單季新高，但7月營收出現微幅回檔，外資出現調降目標價的動作，但目標價仍在千元之上。

群聯第2季合併營收108.55億元，毛利率24.6%，稅後純益11.85億元，每股純益6元；累計上半年每股純益15.64元；展望第3季，群聯毛利率將下滑，但力拚守住「2字頭」

電源管理晶片廠矽力-KY第2季每股純益7.91元，累計上半年每股純益 15.58元，上半年每股獲利居第五名；第3季營收持續受惠中國大陸半導體去美化趨勢，推升出貨動能，法人推估第3季營收可望季增逾1成，創下單季營收新高，全年營收挑戰年增3成，也可望創下新高。

感測器廠昇佳第2季每股純益5.93元，累計上半年每股純益13.93元；除了獲利賺超過1股本的六家IC設計公司外，聯發科、聯詠上半年也交出不錯的獲利成績。