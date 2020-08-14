台股收漲32.33點 三大法人買超58.93億

時間很快的來到8月中旬，往年到9月後即步入中國傳統用語所說的「金9銀10」秋收後的消費旺季，再加上10月1日開始就迎來中國下半年最長的假期，過往這段期間中國除消費明顯增溫外，海內、外的旅遊需求皆因而增溫

2020-08-14 12:53