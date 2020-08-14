台股收漲32.33點 三大法人買超58.93億
台股今(14)日開低走高，盤中由PCB、航運、生技等股撐盤，指數翻紅作收，終場以12,795.46點作收，上漲32.33點，成交量2,126.79億元，本周指數下跌33.41點；三大法人買超58.93億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超39.48億元，投信買超6.85億元，自營商買超（合計）12.58億元，其中自營商（自行買賣）買超4.33億元，自營商（避險）買超8.25億元。
台股今日以12,709.97點下跌開出，一度下滑至12,679.19點，台積電、聯發科走跌，鴻海、大立光收紅，南電、欣興及金像電等印刷電路板股交投熱絡，和碩（4938）也是大漲，拉升指數翻紅，一度衝高至12,801.31點，終場收12,795.46點，漲幅0.25%。
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