冠德Q2財報佳 激勵股價漲5%
冠德（2520）第2季財報表現佳，激勵今（14）日股價盤中上漲5%，突破5日線。
冠德上半年持續認列「青璞匯」、「蝴水映」等成屋銷售，第2季稅後純益為4.84億元，年增3.54倍，EPS為0.98元；上半年稅後純益為7.87億元，年增2.39倍，EPS為1.6元。
冠德本波7月底股價上漲至高點36.85元後，開始進入盤整區間，均線糾結。就籌碼面看，三大法人近期賣多買少，昨日外資回補小買冠德，買超305張，但在自營商持續賣超下，三大法人連兩日呈現賣超。
時序進入半年，冠德總銷70億元「泰極」、21億元「泰景」等案將陸續入帳，截至6月底，已分別銷售率35%、75%，將挹注今年底及明年初業績。此外，冠德轉投資環球購物中心Global Mall先前因新冠肺炎疫情衝擊，業績受到較大影響，隨著5月回溫反彈，公司此前預期，全年業績有望小幅成長，並計劃持續展店，桃園機捷 A19站店將於2021年開幕。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言