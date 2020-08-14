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冠德Q2財報佳 激勵股價漲5%

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

冠德（2520）第2季財報表現佳，激勵今（14）日股價盤中上漲5%，突破5日線。

冠德上半年持續認列「青璞匯」、「蝴水映」等成屋銷售，第2季稅後純益為4.84億元，年增3.54倍，EPS為0.98元；上半年稅後純益為7.87億元，年增2.39倍，EPS為1.6元。

冠德本波7月底股價上漲至高點36.85元後，開始進入盤整區間，均線糾結。就籌碼面看，三大法人近期賣多買少，昨日外資回補小買冠德，買超305張，但在自營商持續賣超下，三大法人連兩日呈現賣超。

時序進入半年，冠德總銷70億元「泰極」、21億元「泰景」等案將陸續入帳，截至6月底，已分別銷售率35%、75%，將挹注今年底及明年初業績。此外，冠德轉投資環球購物中心Global Mall先前因新冠肺炎疫情衝擊，業績受到較大影響，隨著5月回溫反彈，公司此前預期，全年業績有望小幅成長，並計劃持續展店，桃園機捷 A19站店將於2021年開幕。

三大法人 EPS

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群聯上半年EPS 15.64元

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