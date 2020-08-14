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民眾瘋搶口罩 概念股跟著搶手

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

疫情有再起疑慮，民眾又開始瘋買口罩，以恆大（1325）為首的口罩概念股，一掃多日疲軟走勢，今（14）日盤中最高大漲逾8%，帶動口罩族群價量齊揚，再度成盤面焦點股。

新冠肺炎疫情未歇，許多民眾昨日跑到美廉社買口罩，數分鐘就銷售一空。外資趁機回補恆大，激勵該股今天開高震盪走高，盤中最高來到167元、漲幅逾8％，成交量超過1.2萬張，在連三天下跌後，止跌彈升。

外資昨日同樣回補南六，早盤最高來到289.5元、漲幅超過3.5%。

康那香今天盤中公告第2季財報，在口罩需求大增下，單季成功轉虧為盈，稅後純益為1.89億元，每股稅後純益（EPS）為0.97元；上半年更是一口賺贏去年一整年，稅後純益為2.63億元，年增120倍，EPS為1.35元。康那香今天盤中股價慶功，最高大漲逾8%。

新麗今天盤中大漲5%。美德醫療-DR今天帶量衝上44.45元漲停價位，連兩日漲停，今年來股價上漲超過35倍。

口罩 疫情

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