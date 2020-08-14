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併入和碩 鎧勝跳空漲停、委買高達22萬張

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢（中）、執行長廖賜政（右）、副董事長暨鎧勝董事長程建中（左）出面說明鎧勝收購案。記者曾吉松／攝影
和碩董事長童子賢（中）、執行長廖賜政（右）、副董事長暨鎧勝董事長程建中（左）出面說明鎧勝收購案。記者曾吉松／攝影

和碩（4938）以145億元收購鎧勝-KY（5264），由於溢價率約為21.4%，帶動鎧勝今（14）日開盤直接跳空漲停，委買張數高達22萬張，和碩也因第2季財報利多，抵銷出資收購利空，勁揚近半根漲停。

和碩昨（13）日宣布，將以每股87.5元、溢價約21.4%，總金額145億元，收購子公司金屬機殼廠鎧勝-KY全數股權，藉此強化集團資源整合，更有效率接單。

原先市場預期，和碩因出資收購，短線將面臨賣壓，不過在第2季財報利多下，及第3季展望甚佳下，抵銷股價利空因素，帶動早盤最高來到64.8元，盤中上漲逾4%。

和碩第2季「三率三升」，毛利率為4.4%，優於首季的2.2%與去年同期的3.4%；營益率由首季的負0.1%翻正為2%，年增1個百分點。淨利率為2.2%，較首季的0.6%與去年同期的1.2%出色。單季純益季增逾3.5倍，每股純益2.71元，為歷年同期最佳。

和碩董事長童子賢表示，和碩收購鎧勝，主要考量整合集團資源、發揮雙邊優勢。以往鎧勝與和碩是不同主體，人力調配、資源整合在現有法令下有所限制，但現在外在環境變化快，要有效整合雙邊資源進行最有效配置，才能即時反映市場或客戶需求，因此合併是現階段最有力的工具。

本交易案將透過和碩及其百分之百持股之子公司PEGASUS ACE LIMITED與鎧勝進行之反向三角合併。本併購案完成後，鎧勝將成為和碩百分之百持股之子公司。

鎧勝預計於2020年9月30日召開股東臨時會討論本併購案及相關議案，並於本併購案取得相關主管機關核准後，依相關規定向台灣證券交易所申請終止上市，並向金融監督管理委員會申請停止公開發行。本併購案之合併基準日暫定為2021年2月26日。

和碩 鎧勝

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