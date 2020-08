台積狂發債 外資推測接大單

台積電破天荒大手筆發債,外資嗅到「不尋常」的味道!里昂證券昨(13)日發布的報告指出,台積電大手筆發債,歷來都和擴大資本支出有關,推測是英特爾將外包CPU大單的利多近了,並將台積電目標價從500元進一步升上530元,追平摩根士丹利樂觀預期的目標價。

里昂特別在報告大標寫下「準備什麼大動作嗎(loading up for something big)?」,直指台積電大手筆發債,很可能是為了即將到來的大單做準備。

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝表示,台積電日前宣布發行40億美元債券,對台積電這家謹慎控管資本結構的公司來說,「不太尋常」,因為發了高額美元債,台積電長債規模將攀上歷史紀錄,而發債多半和資本資出擴張有關,不排除是英特爾外包CPU大單「近了」。

侯明孝指出,今年來台積電發債動作頻頻,先是2月和5月董事會通過決議,這兩次應屬於單純的再融資,日前又重磅宣布發行40億美元債,令人震驚。如此一來,台積電今年的長債規模一舉衝上新台幣2,601億元,是2019年的十倍,2018年的五倍,創歷史新高。

侯明孝表示,台積電大力發債,又在史上最低的利率環境,透露未來兩年的資本支出將續強。歷史經驗上,通常是台積電準備擴大資本支出才會這麼踴躍,最近一次是2011-2014年發債規模三年成長17倍,資本支出提高了63%。

侯明孝補充,里昂對於「成長」也有不一樣的看法,一般認為,擴大資本支出可能削弱獲利,但他們認為,擴張反而是推動營收更上層樓動能,譬如2009-2013年台積電資本支出翻倍,營收也翻倍,2010-2016、2012-2019年也是例證,因此里昂上修台積電2018-2022/2023年資本支出將翻倍,營收也會從340億美元倍增到680億美元。

英特爾來說,里昂認為,台積電未來五年資本支出只會因此增加200-250億美元,但實際卻多很多,不排除台積電是為了美國廠多做準備,甚至考慮買下英特爾工廠,這同樣是符合美國利益的效率做法。