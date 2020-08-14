台積狂發債 外資推測接大單

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導
台積電。 圖／聯合報系資料照片
台積電。 圖／聯合報系資料照片

台積電破天荒大手筆發債，外資嗅到「不尋常」的味道！里昂證券昨（13）日發布的報告指出，台積電大手筆發債，歷來都和擴大資本支出有關，推測是英特爾將外包CPU大單的利多近了，並將台積電目標價從500元進一步升上530元，追平摩根士丹利樂觀預期的目標價。

里昂特別在報告大標寫下「準備什麼大動作嗎（loading up for something big）？」，直指台積電大手筆發債，很可能是為了即將到來的大單做準備。

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝表示，台積電日前宣布發行40億美元債券，對台積電這家謹慎控管資本結構的公司來說，「不太尋常」，因為發了高額美元債，台積電長債規模將攀上歷史紀錄，而發債多半和資本資出擴張有關，不排除是英特爾外包CPU大單「近了」。

侯明孝指出，今年來台積電發債動作頻頻，先是2月和5月董事會通過決議，這兩次應屬於單純的再融資，日前又重磅宣布發行40億美元債，令人震驚。如此一來，台積電今年的長債規模一舉衝上新台幣2,601億元，是2019年的十倍，2018年的五倍，創歷史新高。

侯明孝表示，台積電大力發債，又在史上最低的利率環境，透露未來兩年的資本支出將續強。歷史經驗上，通常是台積電準備擴大資本支出才會這麼踴躍，最近一次是2011-2014年發債規模三年成長17倍，資本支出提高了63%。

侯明孝補充，里昂對於「成長」也有不一樣的看法，一般認為，擴大資本支出可能削弱獲利，但他們認為，擴張反而是推動營收更上層樓動能，譬如2009-2013年台積電資本支出翻倍，營收也翻倍，2010-2016、2012-2019年也是例證，因此里昂上修台積電2018-2022／2023年資本支出將翻倍，營收也會從340億美元倍增到680億美元。

英特爾來說，里昂認為，台積電未來五年資本支出只會因此增加200-250億美元，但實際卻多很多，不排除台積電是為了美國廠多做準備，甚至考慮買下英特爾工廠，這同樣是符合美國利益的效率做法。

台積電 英特爾

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