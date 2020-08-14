權王拉尾盤 化解台股連三黑
在外資回補下，台積電、聯發科昨（13）日拉尾盤，化解台股連三黑K危機。法人表示，資金行情盛行下，將削弱MSCI明晟調降台股權重影響性，但大陸宣布今（14）日軍演，台海再現緊張，不排除將使台股承壓，但預料月線有撐，後續走勢看外資態度。
昨日台股在外資加碼台積電拉抬下一路維持漲勢，最後一盤買單鎖定台積電、聯電、聯發科、中信金等電金權值股，一口氣將加權指數拉升上漲92點收12,763點，站回10日線。
法人動態上，外資昨日終止連二賣轉為買超72億元；八大公股行庫則持續護航連三買、買超5億元。
第一金投顧董事長陳奕光、日盛投顧總經理鍾國忠均認為，季報公告接近尾聲，對台股影響延續至下周，預計月線12,596點應有撐。
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