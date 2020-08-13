高通將搶單！外資降評聯發科 開出第一槍

繼外資圈紛紛上修聯發科（2454）目標價後，廣發證券今（13）日發布報告，逆勢降評聯發科至「持有」，開出調降第一槍！廣發轉保守的理由直指外資圈最看好的「華為禁令效益」，認為日前傳出高通將搶進華為鏈，恐對聯發科造成直接衝擊，因此下修未來獲利預測，目標價同步降為725元。

聯發科今天回神大漲，終場漲4元，收684元，廣發的目標價僅有5.9%上漲空間，不具備積極買進理由。

廣發表示，聯發科前波急速上漲，來自市場看好華為禁令創造獲利高速成長契機，但這樣的利多在高通傳出派員遊說美國政府，希望供貨華為後生變。而此前廣發就已經預測，高通即使不遊說，也可能被特殊豁免，英特爾和超微已拿到美國政府批准，高通的4G晶片同樣有豁免權，未來5G晶片被批准只是早晚的問題。

廣發指出，近期華為推出Mate 40，同步採用麒麟1020和聯發科的天璣1000，P50也採用天璣1000，超高階機種則採用麒麟1020。但看向更長遠的未來，高通可能搶食聯發科的高階晶片份額，畢竟高通在高階市場擁有更大的品牌力。

廣發進一步分析，華為不排除已為高通預先開發平台，讓晶片導入時能快速接軌，最快明年中，華為手機就可能採用高通晶片。廣發預測，華為定價3,500人民幣的系列機種，將有25%-30%被高通搶下，雖然聯發科仍囊括大半份額，但前景樂觀度已不如市場預期。

廣發認為，若高通搶進華為鏈，單靠OPPO／VIVO／小米出貨成長，絕對難彌補聯發科在華為丟失的份額。預估聯發科明年5G晶片出貨僅1.84億顆，此前預測1.92億顆，同步調整聯發科2020-2022年每股純益（EPS）預測為24.2元、33元、37.3元。