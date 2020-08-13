聽新聞
test
0:00 / 0:00

高通將搶單！外資降評聯發科 開出第一槍

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
聯發科。報系資料照
聯發科。報系資料照

繼外資圈紛紛上修聯發科（2454）目標價後，廣發證券今（13）日發布報告，逆勢降評聯發科至「持有」，開出調降第一槍！廣發轉保守的理由直指外資圈最看好的「華為禁令效益」，認為日前傳出高通將搶進華為鏈，恐對聯發科造成直接衝擊，因此下修未來獲利預測，目標價同步降為725元。

聯發科今天回神大漲，終場漲4元，收684元，廣發的目標價僅有5.9%上漲空間，不具備積極買進理由。

廣發表示，聯發科前波急速上漲，來自市場看好華為禁令創造獲利高速成長契機，但這樣的利多在高通傳出派員遊說美國政府，希望供貨華為後生變。而此前廣發就已經預測，高通即使不遊說，也可能被特殊豁免，英特爾和超微已拿到美國政府批准，高通的4G晶片同樣有豁免權，未來5G晶片被批准只是早晚的問題。

廣發指出，近期華為推出Mate 40，同步採用麒麟1020和聯發科的天璣1000，P50也採用天璣1000，超高階機種則採用麒麟1020。但看向更長遠的未來，高通可能搶食聯發科的高階晶片份額，畢竟高通在高階市場擁有更大的品牌力。

廣發進一步分析，華為不排除已為高通預先開發平台，讓晶片導入時能快速接軌，最快明年中，華為手機就可能採用高通晶片。廣發預測，華為定價3,500人民幣的系列機種，將有25%-30%被高通搶下，雖然聯發科仍囊括大半份額，但前景樂觀度已不如市場預期。

廣發認為，若高通搶進華為鏈，單靠OPPO／VIVO／小米出貨成長，絕對難彌補聯發科在華為丟失的份額。預估聯發科明年5G晶片出貨僅1.84億顆，此前預測1.92億顆，同步調整聯發科2020-2022年每股純益（EPS）預測為24.2元、33元、37.3元。

聯發科 華為 高通

延伸閱讀

莎拉萊森終止華為合作 中國Apple Music下架歌曲

台股尾盤強拉 漲92點收12,763

高通DSP晶片發現400多個安全漏洞！約10億台Android裝置受威脅

IC廠防對岸挖角 啟動反制

相關新聞

台股籌碼戰 外資賣、公股買

美股回檔修正，亞股跌多漲少，台股昨（12）日震盪拉回，外資落跑「連二賣」，八大公股行庫逆勢進場護盤「連二買」，兩大勢力籌...

高通將搶單！外資降評聯發科 開出第一槍

繼外資圈紛紛上修聯發科（2454）目標價後，廣發證券今（13）日發布報告，逆勢降評聯發科至「持有」，開出調降第一槍！廣發...

績優傳產股 逆勢走強

台股維持高檔震盪，昨（12）日挫跌逾百點，盤面資金擇優布局，部分傳產股如儒鴻（1476）、國產、亞德客-KY等各挾利基，...

三大法人操作不同調 外資買超69.2億元

三大法人今(13)日操作不同調 ，外資今日反手轉為買超，自營商及投信則賣超台股。三大法人合計買超62.3億元，其中，外資...

生技股下跌向年線修正 謝金河：沒有永遠只漲不跌的股價

全球股市又進入超級財報周，每一家企業陸續公布半年報，但是投資人慢慢發現，很多公司業績很好，股價卻不漲反跌，或許是漲多了；業績不佳的公司，股價連番暴跌；或者是公司有爭議，像大同；或負責人失聯的康友ＫＹ；其實都告訴大家一個訊號：從三月中旬以來強力上漲的股市，即將進入一個調整期，基本面的強度開始考驗股價。

台股尾盤強拉 漲92點收12,763

台股今（13）日開高後遇到震盪壓力，漲勢收斂，尾盤在台積電（2330）、聯發科、聯電等強拉下，指數拉抬33.59點，加權指數終場上漲92.78點，收在12,763.13點，成交量達2,362.43億元。

消息面多空交雜 蔡鎮村：投資謹慎因應

美股蘋果、微軟、特斯拉飆漲，帶動台股開高，加權指數在挺近前日跳空缺口，回吐賣壓，漲幅收歛。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村表示，鴻海（2317）昨（12）日季營運法人說明會，季報獲利符合預期，今天股價開高走低，彷彿投資人對近期符合預期的反應很不給力。

台股盤中漲幅收斂 力守10日線

儘管台股早盤一度大漲逾140點，不過盤中漲幅收斂，力守10日線之上。法人表示，台股短線要突破萬三關卡，機會不大，盤勢仍高檔整理，月線有支撐，非電子股或有補漲空間。

黃金閃崩！是漲多休息還是趨勢扭轉？歷史經驗透露這訊息…

在本（8）月初，黃金價格一度衝上每盎司2055美元的歷史最高價，甚至有分析師喊出未來3年內黃金上看4000美元；然而，就在俄羅斯批准全球首款新冠肺炎疫苗後，金價創近7年來最大跌幅，國內相關黃金ETF商品也跟著走跌，究竟這波黃金閃崩只是漲多休息，還是趨勢扭轉的開端呢？

「一紅吞長黑」金銀ETF回神 KO空軍

金銀ETF-元大道瓊白銀（00738U）、元大S&P黃金、元大S&P黃金正2經歷昨（12）日震盪大洗禮，今日在金銀回神下，價格全面跳高，技術型態都出現「一紅吞長黑」。法人看好，金價上漲利多持續，黃金ETF將跟隨創新高。

MSCI微幅調降台股權重 法人：操作謹慎應對

MSCI（明晟）今（13）日清晨公布最新季度調整，台股在「MSCI全球新興市場指數」權重由12.54%下調至12.45%，調降幅度為0.09百分點，以「MSCI全球新興市場指數」來看，台股在近六次MSCI調整連續被下調權重，最新權重將在8月31日收盤生效。

連六降！MSCI三指數 台股二調降、一持平

MSCI公布最新季度調整，台股在三大指數中，不幸再被調降，「MSCI全球新興市場指數」權重下調至12.45%，「MSCI亞洲除日本指數」降至14.09%，「MSCI全球市場指數」則持平。此次權重於8月31日盤後生效。

熱門新聞

大單到？外資曝台積大手筆發債原因！目標價升到530元

和碩以每股87.5元收購 鎧勝-KY將下市

GDR暴漲9.93%！五外資看鴻海 高喊BUY

一堆人仍在搶買口罩 為何有人急賣概念股？

力特出售南科廠吸睛 開盤「價量齊揚」奔漲停

市場派股臨會申請闖關成功 大同開盤奔漲停

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。