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美元轉弱 亞股悶聲發大財

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

近期美元走弱，引發資金外逃效應，大舉流向亞洲，推升亞股走高，近3個月來大漲逾2成。法人指出，雖然經濟情勢尚未完全好轉，但亞洲疫情已有明顯改善，疊加匯率升值的吸引力，讓亞股後市持續看俏，尤其看好科技、金融、消費三大亮點。

美國聯準會無上限量化寬鬆，加上市場對於景氣保守預期，造成美元匯價走貶。美元指數自5月中的100左右位置，一路向下探底，近期來到93左右，跌破年線，創近2年來新低，並造成資金回流亞洲股市，MSCI新興亞洲指數近3個月來漲幅達21%。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示，美元走弱，引發資金外逃，為亞股帶來資金浪潮。在美國刺激政策、市場心態保守下，預期美元偏弱格局不變，亞幣兌美元將持續偏強，促使更多資金回流亞股。

此外，亞洲國家的防疫態度較為積極，疫情控制程度優於歐美各主要國家；同時，各國政府大量推動各項振興方案與寬鬆措施，從財政、貨幣政策雙管齊下，讓經濟活動逐步重回正軌，提振股市投資人信心。

黃筱雲強調，雖然全球經濟情勢尚未完全好轉，亞洲各國同樣處於舔傷階段，但預期進展略優於歐美國家，因此看好亞股後市表現，尤其是科技、金融和消費三大產業，各擁特色優勢，深具中長期投資潛力。

科技股進入下半年傳統旺季，新機種推陳出新，短期業績動能轉強；其次，5G、AI等新技術如火如荼開展，及美中衝突造成製造業外移，為中長期發展鋪路。金融股看好高殖利率優勢，如：新加坡、馬來西亞平均都有4%以上水準；消費股則著重當地人口紅利帶來的需求。

亞股 疫情 美國聯準會

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