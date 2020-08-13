台股尾盤強拉 漲92點收12,763

台股今（13）日開高後遇到震盪壓力，漲勢收斂，尾盤在台積電（2330）、聯發科、聯電等強拉下，指數拉抬33.59點，加權指數終場上漲92.78點，收在12,763.13點，成交量達2,362.43億元。

電子股今日轉強，台積電上漲2.3%、聯發科也收漲0.5%，此外，奇鋐、樺漢等攻上漲停；傳產族群的橡膠、觀光、汽車類股持續吸金。

在MSCI台灣指數成份股方面，台股在全球標準型指數本次成分股新增1檔，刪除2檔，新增股為祥碩，今日收漲4.1%，而刪除華航 、大同，華航從全球標準型指數轉進小型指數，今日華航下跌2%，而大同由於經部點頭市場派股臨會，帶動股價開盤即攻上漲停。

展望後市，法人認為，近期美中貿易戰的紛爭也有再起的跡象，投資人須密切關注前述焦點的後續發展，即使金融市場已於近期迅速反彈，短期內還是有可能陷入大幅度震盪整理，建議投資人在短期操作上仍須謹慎應對。