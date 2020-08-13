一堆人仍在搶買口罩 為何有人急賣概念股？

國內買口罩再爆人潮，許多民眾今（13）日一早排隊數小時去美廉社買口罩，僅數分鐘就賣完，團購口罩也是呈現熱門搶購現象。但以恆大（1325）為指標的口罩概念股股價卻相當疲軟，一邊是買口罩人潮滿滿 ，一邊卻是不少人想賣口罩概念股。

國泰證期顧問處經理蔡明翰觀察，新冠肺炎疫情帶來的利多，市場行情在第2季已經反應，造成口罩等防疫概念股漲了一波後，資金轉向其他非電子的類股，例如，水泥及自行車等股，削弱防疫概念股的上漲動能。

投顧分析師表示，雖然口罩概念股的獲利呈現大幅成長，但考慮到產業門檻低，已經有不少行業也切入製造口罩，且口罩製造商本身也擴增，供給量未來應會激增，讓法人投資者謹慎評估未來獲利成長性。不過，因國際疫情仍未見緩和，秋冬季節的流行病又將開始，口罩需求仍大 ，所以口罩概念股題材仍未完全消失。

恆大受惠疫情帶動口罩需求成長，今年來股價一路飆漲，累計漲幅超過8倍。不過，自6月初股價來到最高點216元後，開始向下盤整，沒有再越過前高。恆大今天開低震盪，盤中跌幅擴大，跌幅超過7%。

南六今年股價也翻了一倍，7月底除息只花了兩天填息，隨後在外資買盤力挺下，7日風光站上334.5元，創下歷史新高價。不過，高點過後，獲利了結賣壓浮現，本週股價開始回檔，跌破5日、10日均線，今天持續走跌，盤中下跌2.3%。