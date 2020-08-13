消息面多空交雜 蔡鎮村：投資謹慎因應
美股蘋果、微軟、特斯拉飆漲，帶動台股開高，加權指數在挺近前日跳空缺口，回吐賣壓，漲幅收歛。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村表示，鴻海（2317）昨（12）日季營運法人說明會，季報獲利符合預期，今天股價開高走低，彷彿投資人對近期符合預期的反應很不給力。
然而華碩季報獲利大幅超前，創近八年同期新高，股價開高走高。因此，本周五為季報及半年報公告截止日前，投資人應多關注手中是否有相關個股，免於醜媳見公婆的窘態。
蔡鎮村指出，雖然近期台股風險指標在中性區域游走，但整體外資在台股期現貨交易偏向調節（至12日止，八月集中市場賣超約460億元），而且受消息面影響而忽冷忽熱，無明確多空交易方向，投資人宜小心因應。
今日明晟（MSCI）公告權重及成分股季度調整，調整結果將8月31日收盤後生效，投資人可以這個資料為操作參考，提升獲利機會。
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