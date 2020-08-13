可成毛利率探底 外資喊賣、目標價170元

機殼競爭加劇，可成（2474）第2季毛利率創下22.92%史上新低，外資滙豐、美銀證券最新報告，雙雙砍價可成，滙豐同步調降可成評等至「減碼」，目標價170元。受利空衝擊，可成今（13）日盤中大跌3%，落後大盤表現。

美銀則把可成目標價從200元降到191元，外資圈對可成似有朝向「一」字頭調整的共識。美銀原本評等可成就是「劣於大盤」。

滙豐表示，可成上一季毛利率僅22.92%，遠低於市場預期28%-30%，凸顯iPhone機殼代工有更激烈的殺價競爭。進入第3季，受惠iPad和Mac拉貨，可成NB／筆電事業營收雖會比第2季成長，估增加5%，但手機事業可能持續拖累。

滙豐指出，可成提到今年手機機殼將專注毛利的提升，呼應下半年iPhone動能面臨挑戰，預估今年可成在iPhone的份額恐跌到20%之下，較去年的29%銳減。今明年預測獲利同步下修19%、18%，每股純益（EPS）估為18.5元、19.3元，2022年18.5元，意味可成近三年每股純益成長率近乎於零。

美銀表示，Jabil更積極進軍鋁製機殼以來，該券商就不看好可成，近期又多了鴻海更踴躍搶進鋁製機殼，可成下半年競爭壓力極大。第2季財報凸顯可成獲利能力被侵蝕的速度更快，進一步調降2020-2022年每股純益預測5%-13%，為18.4元、20.06元、20.84元。