健身器材旺季 岱宇、喬山吸買盤

時序進入健身器材下半年旺季，健身器材股受惠商用及家用銷售同時上揚，可望帶動下半年業績加速成長，營運表現逐季攀高，吸引買盤進駐。岱宇（1598）在追價買盤推升下，盤中股價來到93.4元，漲幅超過6%，股價持續衝出歷史新高價。喬山（1736）也跟著比價向上，盤中來到70.8元，漲幅逾5%。兩檔健身器材股今（13）日在生技類股中表現相對亮眼。

岱宇近期業績成長動能主要受惠SOLE品牌家用健身器材出貨動能強勁，該品牌在美國自有官網、以及北美DICK’S線上商城訂單持續暢旺。

公司表示，隨著美國地區逐步解封，北美DICK’S通路客戶約八成實體門市已重新恢復開業，提高SOLE品牌於門市產品項目比重拉升，除整體備貨動能加大且追加訂單亦呈現較去年倍增態勢，在集團完成旗下台灣彰化全興廠、中國嘉興廠擴增產能情況下，仍持續推升整體產能稼動率持續放大。

喬山也表示，隨著各國重啟經濟，健身房陸續開門迎客，商用健身器材銷售在4月落底後，自5月份起逐月恢復。喬山大客戶Basic-Fit為歐洲最大連鎖健身房，目前擁有831家據點，近期已重新啟動健身房的拓點計畫，估到今年底前Baisc Fit 預計將再新開設100家健身房，並於2022年達到1,250家健身房的目標。喬山隨著主力客戶據點拓展，商用訂單亦可望持續升溫。

看好「在家運動」的風潮，喬山近期也趁勢在各國拓展新的通路，搶攻市場。此外，公司第3季即將推出新改款的Horizon家用產品及互動式線上課程產品，喬山表示，在整體市場需求強勁，加上新通路及新產品的貢獻下，預計今年下半年家用器材的營收將會持續攀高。