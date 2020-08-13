記憶體產業後市看保守 宇瞻、廣穎、品安股價同步破底

記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（12）日舉行法說會，總經理張家騉認為，記憶體市況不僅已轉為供過於求，且他預期此情況將延伸至明年上半年，受到宇瞻對產業後市看法趨保守，今（13）日該公司股價今日盤中下跌逾5%，且今日包括宇瞻、廣穎（4973）及品安（8088）股價同步出現破底走勢。

近日記憶體產業消息面偏空，日前先有廣穎第2季單季營運由盈轉虧，而昨日宇瞻在法說會上，也對產業後市轉為看法保守，使得今日記憶體股走勢仍相對弱勢，其中，廣穎今日盤中股價仍一度下跌逾5%，盤中低點來到22.8元，股價寫下波段新低，同時也是近4個多月以來股價新低。

另外，宇瞻今日股價也出現向下破底，股價盤中下跌逾5%，盤中低點來到39元，股價不僅是波段新低，同時也是近4個月新低；此外，同為記憶體模組廠的品安，今日股價也同步出現破底走勢，股價也是近4個月左右新低。

對於近日市場關注的NAND Flash產業後市，張家騉表示，去年第4季Flash供給較為吃緊，因此，帶動今年第 1 季供給微幅上升，同時，在疫情帶動下，全球筆電及伺服器對SSD需求大增，不僅帶動上半年需求強勁供給短缺，價格也出現上漲，不過，但張家騉預期，由於第3季供給會再度增加，受到旺季遞延因素影響，需求將下降，屆時將面臨供過於求情況。

至於DRAM市況，張家騉則是指出，上半年受疫情影響帶動筆電銷售、資料中心拉貨動能都不錯，不過，除筆電等應用外，消費性產品受疫情影響大，需求疲弱，他預期供過於求的情況將延續至明年上半年。