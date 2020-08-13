「一紅吞長黑」金銀ETF回神 KO空軍

金銀ETF-元大道瓊白銀（00738U）、元大S&P黃金、元大S&P黃金正2經歷昨（12）日震盪大洗禮，今日在金銀回神下，價格全面跳高，技術型態都出現「一紅吞長黑」。法人看好，金價上漲利多持續，黃金ETF將跟隨創新高。

元大道瓊白銀今早盤大漲8%，一舉飛越12日爆量長黑27.32元高點，元大S&P黃金正2翻漲6%，也突破前一日長黑32.74元高點，另元大S&P黃金漲3.3%，飛越12日長黑26.53元高價。昨日搶進投資人短線「獲利」。

三檔ETF都出現「一紅吞長黑」，反映金銀多頭力氣未竭，不過因今日大漲，ETF量能都萎縮，上攻缺量是美中不足，後續有待更大的量能突破。

法人表示，今年2月新冠肺炎爆發後，各國央行全力印鈔，對比金融海嘯寬鬆政策，2008年9月至2011年8月，聯準會總資產增加1.94兆美元，歐洲央行增0.88兆美元，日銀增0.84兆美元，三大央行總計增加3.66兆美元，推升金價於2008年8月至2011年8月間翻漲1,100美元、至1,825美元，表現驚人。

而本次2~7月，聯準會資產已增加2.8兆美元、歐洲央行增2.3兆美元、日銀增0.9兆美元，三大央行總計暴增6兆美元，同期金價上漲卻只有386美元（2020/7/31 1975.86美元至2020/1/31 1589.16美元）。在半年時間內，資金供給已比金融海嘯後三年多了2.4兆美元，看來金價應有更大爆發力。

此外，美元指數長期循環跟隨預算盈餘或赤字占GDP比重的走勢起伏，當財政入不敷出時，舉債經營將對該國貨幣形成長期利空。在新冠肺炎衝擊下，美國政府只能以龐大的紓困方案救市，目前美國預算赤字占GDP比重已於6月底來到負13.8%，是1980年來最嚴重的情況，新一輪紓困方案還在協商中，料持續引導美元趨弱、貴金屬偏強。